Sunak “confiant” que le NHS a le financement pour faire face alors que le gouvernement est invité à agir face à la crise

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak est “confiant” que le NHS dispose du financement dont il a besoin car il a fait face à des accusations de médecins chevronnés selon lesquelles son gouvernement avait nié l’ampleur de la crise dans les services de santé.

Le n°10 a admis que les services subissaient un “défi sans précédent” cet hiver et que certains patients trouvaient “très difficile” l’accès aux soins.

Mais Downing Street a déclaré que le gouvernement avait été franc avec le public que ce serait quelques mois extrêmement difficiles pour le NHS.

Les critiques ont déclaré que les affirmations selon lesquelles le NHS disposait de suffisamment de ressources étaient “une insulte à tous ceux qui souffrent dans les couloirs des hôpitaux ou à l’arrière des ambulances parce que le gouvernement a refusé d’agir plus tôt”.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: “Je pense que nous sommes convaincus que nous fournissons au NHS le financement dont il a besoin – et comme nous l’avons fait tout au long de la pandémie – pour faire face à ces problèmes.

“Je pense que nous avons été francs avec le public bien avant cet hiver qu’en raison de la pandémie et des pressions exercées sur l’arriéré de cas, cet hiver serait extrêmement difficile, et c’est ce que nous constatons.”

La gueule de bois de Covid était l’une des principales causes des pressions actuelles sur le NHS, a-t-il déclaré, bien qu’il ait également souligné les sorties retardées des hôpitaux en raison d’un manque de lits de soins sociaux.

C’était un problème que le gouvernement avait “reconnu et cherchait à résoudre cette année avec un financement supplémentaire dans le système”.

Lorsqu’on lui a demandé si le Premier ministre pensait que le NHS était en crise, son porte-parole a déclaré: “Il s’agit certainement d’un défi sans précédent pour le NHS provoqué, comme je l’ai dit, par un certain nombre de facteurs.”

Les dirigeants du NHS ont exhorté le gouvernement à rouvrir les pourparlers avec les syndicats sur les salaires, affirmant que la “dernière chose” dont le NHS a besoin est de quatre jours de grève en janvier.

Le Royal College of Emergency Medicine avertit qu’entre 300 et 500 personnes meurent chaque semaine en raison de retards et de problèmes de soins urgents et d’urgence, bien que le NHS England ait déclaré qu’il ne reconnaissait pas ces chiffres.

Dans une déclaration conjointe, le président de la Society for Acute Medicine, le Dr Tim Cooksley, et le président du Royal College of Physicians Edinburgh, le professeur Andrew Elder, ont déclaré qu’ils n’avaient «jamais été aussi préoccupés par les normes de soins médicaux aigus dans les hôpitaux de le Royaume-Uni que nous ne le sommes maintenant ».

Matthew Taylor, directeur général de la Confédération NHS, a averti que la situation actuelle était “très difficile”, les fiducies déclarant des “incidents critiques”.

“Nous ne sommes pas en mesure de fournir le niveau de service que nous souhaitons fournir”, a-t-il déclaré. “La simple réalité ici est que le service de santé est pris entre le fait qu’il a une capacité limitée, en particulier en ce qui concerne la main-d’œuvre – 130 000 postes vacants – et un niveau d’exigence difficile à satisfaire en temps ordinaire.

Il a ajouté : « Il est vraiment important que, lorsque les ministres retournent à leur bureau, ils réfléchissent aux moyens de rouvrir les négociations avec les syndicats – car quatre jours de grève en plus de la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement est la dernière chose dont nous avons besoin. “

Le personnel ambulancier devrait sortir les 11 et 23 janvier en raison d’un différend sur les salaires, tandis que le personnel infirmier fera grève pendant deux jours consécutifs les 18 et 19 janvier.

M. Taylor a également averti qu’à plus long terme, le NHS avait besoin de plus d’argent. Sally Warren, directrice des politiques au groupe de réflexion King’s Fund, a déclaré que des dizaines de milliers de personnes attendent des évaluations de soins sociaux, ce qui a un impact sur les hôpitaux.

Elle a déclaré à l’émission Today de la BBC Radio 4 que “pendant qu’ils attendent, leur état pourrait se détériorer et ils pourraient se retrouver dans le système NHS, que ce soit avec leur médecin généraliste, avec le NHS 111 ou à la porte d’entrée de l’hôpital”.

Richard Webber, porte-parole du College of Paramedics, a déclaré que les hôpitaux sont “pleins de patients qui devraient être ailleurs”.

La porte-parole de la santé de Lib Dem, Daisy Cooper, a déclaré que le fait que le NHS disposait d’un financement suffisant était une insulte et que le Premier ministre devrait s’excuser auprès des patients. “C’est une insulte à tous ceux qui souffrent dans les couloirs des hôpitaux ou à l’arrière des ambulances parce que le gouvernement a refusé d’agir plus tôt”, a-t-elle déclaré. “Rishi Sunak devrait s’excuser auprès des patients, des infirmières et des ambulanciers pour l’échec de son gouvernement sur le NHS. Des années de sous-investissement et un manque de recrutement ont abouti à la crise actuelle. Downing Street devrait admettre et qualifier la situation actuelle de crise nationale. Il est temps que le Parlement soit rappelé afin que les députés puissent adopter un plan d’urgence pour sauver notre NHS.