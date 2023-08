Sunak aux Lionnes: « Vous nous avez rendus fiers – je vais encourager de chez moi »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le Premier ministre a déclaré aux Lionnes d’Angleterre que « toute la nation vous soutient » alors qu’elle se prépare à affronter l’Espagne en finale de la Coupe du monde féminine.

Dans une lettre, Rishi Sunak a souhaité bonne chance à la patronne anglaise Sarina Wiegman et à ses joueurs pour la finale à Sydney, en Australie, dimanche, en leur disant: « Vous nous avez tous rendus fiers. »

L’apparition des Lionnes en finale de la Coupe du monde signifie qu’une équipe anglaise senior pourrait être couronnée championne du monde pour la première fois depuis le triomphe de l’équipe masculine en 1966.

C’est la première fois qu’un onze d’Angleterre masculin ou féminin participe à une finale de Coupe du monde depuis que Bobby Moore a soulevé le trophée à Wembley il y a 57 ans.

M. Sunak a choisi de ne pas assister en personne à la finale de l’hémisphère sud, envoyant le ministre des Affaires étrangères James Cleverly et la secrétaire à la Culture Lucy Frazer en Australie pour représenter le gouvernement britannique.

Adressant la lettre à « Sarina et à toutes nos Lionnes », le Premier ministre a déclaré : « Au nom de tout le pays, je tiens à vous souhaiter bonne chance contre l’Espagne en finale de la Coupe du monde !

« Encore une fois, cet été, vous nous avez tous rendus fiers.

« De battre les Australiens dans leur propre arrière-cour à gagner cette séance de tirs au but, vous nous avez inspirés par votre talent, votre travail d’équipe et votre courage.

« Ce week-end, comme des millions d’autres, je vais vous regarder et vous encourager.

« Mais quel que soit le résultat, je veux que vous sachiez que vous avez déjà obtenu un héritage durable : que chaque fille de ce pays aura un accès égal à tous les sports scolaires, y compris le football. »

Le compte X de M. Sunak a publié une vidéo de lui lisant la lettre à haute voix entrecoupée de clips de lui rencontrant de jeunes footballeuses et fans de football et des clips des Lionnes pendant le tournoi.

Il a félicité les Lionnes d’avoir utilisé leur victoire à l’Euro féminin l’année dernière comme tremplin pour faire pression pour un meilleur accès des femmes et des filles à la pratique du sport, soulignant comment les finalistes avaient «fait face à des attitudes dépassées» et que leur carrière internationale avait été «méritée contre le chances ».

M. Sunak, un supporter du Southampton FC, a poursuivi : « Pour mes filles, et pour toutes les filles de ce pays, vous avez fait du football quelque chose pour elles ; vous leur avez fait sentir qu’ils avaient leur place sur le terrain.

« Donc, d’une certaine manière, vous avez déjà ramené le football à la maison.

« Il ne reste plus qu’à ramener le trophée à la maison – et toute la nation vous soutient. Merci et bonne chance! »