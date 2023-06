Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak et Joe Biden ont convenu d’un nouveau partenariat pour renforcer la sécurité économique en réponse à l’influence croissante de la Chine.

La Déclaration de l’Atlantique, annoncée lors de la rencontre entre le Premier ministre et le président américain à la Maison Blanche, comprend des engagements sur l’assouplissement des barrières commerciales, des liens plus étroits avec l’industrie de la défense et un accord sur la protection des données.

L’accord intervient après que les espoirs d’un accord de libre-échange à part entière ont été abandonnés, les responsables britanniques insistant sur le fait que la nouvelle approche ciblée était une meilleure réponse aux défis économiques posés par Pékin et l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Le Premier ministre a déclaré: «Le Royaume-Uni et les États-Unis ont toujours repoussé les limites de ce que deux pays peuvent réaliser ensemble.

« Au fil des générations, nous nous sommes battus les uns contre les autres, avons partagé des renseignements que nous ne partageons avec personne d’autre et avons construit la relation d’investissement la plus solide de l’histoire du monde.

« Il est donc naturel que, face à la plus grande transformation de nos économies depuis la révolution industrielle, nous nous tournions les uns vers les autres pour construire ensemble un avenir économique plus fort.

« La Déclaration de l’Atlantique établit une nouvelle norme de coopération économique, propulsant nos économies vers l’avenir afin que nous puissions protéger nos populations, créer des emplois et développer nos économies ensemble. »

L’accord atténue certains des problèmes causés par la loi sur la réduction de l’inflation (IRA) de M. Biden, avec des propositions d’accord sur les minéraux critiques pour supprimer les obstacles qui affectaient le commerce des batteries de véhicules électriques.

Un accord donnerait aux acheteurs de véhicules fabriqués à partir de minéraux critiques traités, recyclés ou extraits par des entreprises britanniques l’accès à des crédits d’impôt conformément à l’IRA.

L’Inflation Reduction Act prévoit une incitation de 3 750 dollars pour chaque véhicule, à condition notamment que les minéraux critiques utilisés dans sa production – principalement utilisés dans la batterie – proviennent des États-Unis ou d’un pays avec lequel les États-Unis ont un accord sur les minéraux critiques.

Un accord pourrait aider les entreprises de tout le Royaume-Uni, y compris les entreprises produisant du nickel au Pays de Galles et traitant du lithium à Teesside.

M. Biden s’est engagé à demander au Congrès d’approuver le Royaume-Uni en tant que « source nationale » en vertu des lois américaines sur les marchés publics de la défense, permettant un plus grand investissement américain dans les entreprises britanniques.

Des travaux seront menés pour améliorer la résilience des chaînes d’approvisionnement et les efforts seront intensifiés pour exclure la Russie de Vladimir Poutine du marché mondial du nucléaire civil.

L’accord comprendra également une poussée pour la reconnaissance mutuelle des qualifications des ingénieurs, bien que cela pourrait nécessiter une approbation État par État aux États-Unis.

Un accord sur la protection des données allégera les charges des petites entreprises faisant du commerce transatlantique, ce qui pourrait économiser 92 millions de livres sterling.

Les deux pays collaboreront également dans des secteurs clés – intelligence artificielle, télécommunications 5G et 6G, informatique quantique, semi-conducteurs et biologie de l’ingénierie.

En rencontrant M. Sunak dans le bureau ovale, M. Biden – qui a par inadvertance qualifié le Premier ministre de « Monsieur le Président » a déclaré que la relation spéciale était en « très bonne forme ».

« Ensemble, nous fournissons une aide économique et humanitaire et des systèmes de sécurité à l’Ukraine dans sa lutte contre une invasion brutale de la Russie », a déclaré M. Biden.

« L’économie mondiale subit la plus grande transformation qui se soit produite depuis la révolution industrielle », a-t-il ajouté.

Le président a déclaré à M. Sunak : « Nous allons résoudre tous les problèmes du monde dans les 20 prochaines minutes. »

En référence à la visite de Winston Churchill à la Maison Blanche en temps de guerre, M. Sunak a déclaré: « Il est intimidant de penser aux conversations que nos prédécesseurs ont eues dans cette salle lorsqu’ils ont dû parler de guerres qu’ils ont menées ensemble, de paix gagnée ensemble, de changements incroyables dans la vie de nos concitoyens.

« Et encore une fois, pour la première fois depuis plus d’un demi-siècle, nous sommes confrontés à une guerre sur le continent européen.

« Et comme nous l’avons fait auparavant, les États-Unis et le Royaume-Uni se sont unis pour soutenir l’Ukraine et défendre les valeurs de démocratie et de liberté et s’assurer qu’elles prévalent, comme je sais que nous le ferons.

« Mais aussi je suis entièrement d’accord avec ce que vous avez dit, nos économies connaissent peut-être la plus grande transformation depuis la révolution industrielle, car les nouvelles technologies offrent des opportunités incroyables, mais donnent également à nos adversaires plus d’outils pour nuire. »

Avant leur réunion, M. Sunak a annoncé que le Royaume-Uni accueillerait le premier sommet mondial sur la sécurité de l’IA.

Le sommet, qui se tiendra à l’automne, examinera la nécessité d’une action internationale coordonnée pour atténuer les risques de la technologie émergente.