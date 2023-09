Sunak annonce un report des objectifs climatiques pour éviter de « mettre les Britanniques en faillite »

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES — Se disant préoccupé par les coûts élevés pour les consommateurs en difficulté, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a annoncé mercredi qu’il retardait l’interdiction par son pays de la vente de véhicules neufs à essence et diesel de 2030 à 2035, provoquant la colère non seulement des militants pour le climat mais aussi de l’industrie automobile. avec son renversement remarquable des objectifs du gouvernement précédent.

Dans un discours prononcé au 10 Downing Street, debout sur un podium déclarant « des décisions à long terme pour un avenir meilleur », Sunak a déclaré que les plans britanniques antérieurs visant à réduire les émissions de carbone visaient à « faire la une des journaux », mais qu’ils étaient mal pensés et jamais correctement débattu.

Sunak a souligné que pour inciter les gens à échanger leurs vieilles voitures et à acheter de nouvelles voitures électriques – et à remplacer leurs vieux chauffe-eau à gaz par de nouvelles pompes à chaleur – le public doit être convaincu que c’est la chose juste et abordable à faire. Il a fait valoir que les Britanniques étaient sceptiques et ne seraient peut-être pas prêts à supporter de tels coûts.

« Au moins pour l’instant, ce devrait être vous, le consommateur, qui faites ce choix, et non le gouvernement qui vous y oblige », a-t-il déclaré à propos des voitures que les gens conduisent et de la façon dont ils chauffent leur maison.

Il a nié avoir apporté ces changements pour augmenter ses chances d’être élu l’année prochaine.

Le Premier ministre a déclaré que son gouvernement était toujours déterminé à atteindre « zéro émission nette » d’ici 2050, mais d’une « manière plus pragmatique, plus proportionnée et plus réaliste ».

Cela signifierait des difficultés économiques moins immédiates pour les Britanniques, qui sont confrontés à une crise du coût de la vie et à des factures d’énergie élevées. Mais Sunak n’a pas détaillé les coûts d’un tel retard pour la planète. Il n’a pas non plus expliqué les avantages de maisons mieux isolées et de voitures alimentées par batterie.

Les critiques de Sunak, y compris des membres de son propre parti, ont déclaré qu’il retardait les sacrifices inévitables, tout en manquant une fenêtre cruciale pour contenir les émissions de carbone. Sans réductions immédiates, affirment les scientifiques, le monde dépassera un seuil de réchauffement qui entraînera des inondations, des vagues de chaleur, des incendies de forêt et une fonte des pôles encore plus catastrophiques.

L’annonce de Sunak a été une surprise pour beaucoup : le jour où le roi Charles III effectuait sa première visite d’État en France, où il faisait pression en faveur du financement climatique et de la biodiversité, et alors que le ministre du Climat, Graham Stuart, était à New York, participant à une conférence sur l’ambition climatique de l’ONU. Sommet.

Les opposants au retour en arrière de Sunak affirment que sa décision menace de saper le leadership britannique en matière d’environnement, qui a atteint un point culminant en 2021, lorsque la Grande-Bretagne a accueilli le sommet climatique COP26 des Nations Unies à Glasgow et que 200 dirigeants mondiaux ont conclu un accord pour propulser le monde vers des mesures plus urgentes. action climatique.

Avec son recul, Sunak sape les engagements climatiques de son propre parti, soutenus par les trois derniers premiers ministres conservateurs : Theresa May, Boris Johnson et Liz Truss.

Johnson a directement critiqué l’idée de retard.

« Nous ne pouvons pas nous permettre d’hésiter maintenant ou de perdre de quelque manière que ce soit notre ambition pour ce pays », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il est crucial de montrer aux entreprises que le gouvernement est toujours engagé en faveur du zéro émission nette afin qu’elles « puissent voir la voie à suivre » pour développer leur pays. solutions vertes.

Les constructeurs automobiles britanniques se sont prononcés contre le report de la date butoir de l’abandon progressif des véhicules à essence et diesel, affirmant qu’ils investissaient des milliards de dollars dans de nouvelles usines de fabrication de batteries et de voitures électriques.

La Grande-Bretagne et l’Union européenne se sont engagées à atteindre le « zéro émission nette » d’ici 2050, avec de fortes réductions d’ici 2030. Mais dans toute l’Europe – où cet été a provoqué des vagues de chaleur brutales et des incendies dévastateurs dans la région méditerranéenne – une réaction violente se prépare contre certains des les objectifs verts les plus ambitieux au monde.

Les dirigeants européens ont commencé à réfléchir au prix politique de l’élimination des combustibles fossiles. Certains craignent que les électeurs se soucient de protéger la planète du changement climatique, mais ne veulent pas payer pour cela.

La ministre britannique de l’Intérieur, Suella Braverman, a salué la décision de Sunak dans les journaux télévisés du matin, la qualifiant de pivot pragmatique face à la crise actuelle du coût de la vie, où l’inflation reste obstinément élevée.

« Nous n’allons pas sauver le pays en mettant le peuple britannique en faillite », a-t-elle déclaré à la BBC.

Parmi ses membres du Parti conservateur, le Parlement britannique est divisé entre les « conservateurs verts » qui veulent agir de manière décisive en matière de climat et ceux qui disent qu’il y a trop de pessimisme, de malheur et de battage médiatique sur le climat, et qu’une approche plus lente est préférable. Certains ont même avancé qu’une Grande-Bretagne plus chaude pourrait être une bonne chose.

Sunak et les conservateurs feront face à des élections générales l’année prochaine, et les sondages actuels suggèrent qu’ils perdront face au parti travailliste d’opposition.

Mais ils pensent peut-être qu’ils peuvent améliorer leurs chances en retardant les types d’actions climatiques qui affectent la vie personnelle des gens – et leur portefeuille.

Lors d’une élection spéciale pour l’ancien siège parlementaire de Johnson dans la banlieue londonienne d’Uxbridge, les électeurs ont indiqué qu’ils étaient opposés – non pas au zéro net – mais à la décision du maire de Londres Sadiq Khan d’étendre la zone à très faibles émissions du centre-ville aux banlieues. où les véhicules plus anciens et plus polluants paieraient des suppléments pour circuler.

Sunak a nié mercredi que son annonce était une pièce de théâtre électorale, affirmant qu’il y avait réfléchi avant de devenir Premier ministre. Et il a mis ses détracteurs au défi d’expliquer pourquoi ils sont prêts à imposer des coûts inutiles aux familles.

C’est une chose que les sociétés énergétiques accélèrent la construction de parcs éoliens offshore. C’en est une autre de demander aux électeurs de remplacer leurs vieux chauffe-eau ou d’échanger leurs voitures à essence contre un véhicule électrique.

Pour leur part, les dirigeants du Parti travailliste ont déclaré mercredi que s’ils étaient élus, ils annuleraient le retard de Sunak et ramèneraient l’interdiction des voitures à essence et diesel à 2030.

Les constructeurs automobiles britanniques ont bombardé mercredi le 10 Downing Street d’avertissements selon lesquels le passage d’une interdiction de 2030 à 2035 mettrait en danger les emplois et les investissements en Grande-Bretagne, alors que l’industrie se tourne vers la production de véhicules électriques pour un marché en pleine croissance.

Lisa Brankin, présidente de Ford UK, a déclaré que retarder l’interdiction de la vente de voitures neuves à essence et diesel d’ici 2030 nuirait aux mesures prises actuellement par les constructeurs automobiles.

« Notre entreprise a besoin de trois choses de la part du gouvernement britannique : de l’ambition, de l’engagement et de la cohérence. Un assouplissement d’ici 2030 porterait atteinte à ces trois objectifs », a-t-elle déclaré.

Stellantis – qui possède des marques telles que Vauxhall, Fiat, Citroën et Peugeot – a déclaré dans un communiqué : « La clarté est requise de la part des gouvernements sur les législations importantes, en particulier sur les questions environnementales qui ont un impact sur la société dans son ensemble. » Stellantis resterait déterminé à atteindre des ventes de voitures neuves « zéro émission » en Grande-Bretagne et en Europe d’ici 2030 – comme cela était demandé.

Un porte-parole de BMW a déclaré que l’entreprise serait « une marque purement électrique à partir de 2030 à l’échelle mondiale, et cela ne changera pas ».

Le Premier ministre s’est rendu en Écosse en juillet pour annoncer avec fracas sa décision d’ouvrir la mer du Nord à davantage de forages pétroliers et gaziers.