Sunak accuse Truss de plans qui jetteraient de l’huile sur le feu de la récession

Rishi Sunak a accusé Liz Truss de plans économiques qui mettraient “de l’huile sur le feu” quelques heures seulement après que la Banque d’Angleterre a averti que le Royaume-Uni se dirigeait vers la récession.

Dans une annonce choc, la BoE a prévu que l’économie se contracterait à la fin de cette année et continuerait de se contracter tout au long de l’année prochaine.

L’ancien chancelier, qui a fait valoir que les réductions d’impôts prévues par Mme Truss sont inflationnistes, a déclaré lors d’une campagne électorale organisée par Sky News: “Je crains que les plans de Liz Truss n’aggravent la situation.”

Pour sa part, Mme Truss a insisté sur le fait qu’une récession n’était pas “inévitable” et a répété sa conviction que ses plans stimuleraient la croissance.

Elle est largement considérée comme la favorite pour remporter les clés du n ° 10, après qu’une série de sondages ait suggéré qu’elle avait une avance significative sur sa rivale.

Mais dans un appel direct aux membres du parti, M. Sunak a averti que les conservateurs devaient « devenir réels et rapides » car « les voyants de l’économie clignotent au rouge et la cause profonde est l’inflation.

Il a son propre plan pour faire croître l’économie, a-t-il déclaré : “Mais tout commence par ne pas aggraver la situation, car si nous mettons simplement de l’huile sur le feu de cette spirale inflationniste, nous tous, vous tous, allons pour se retrouver avec des taux hypothécaires plus élevés, des économies et des pensions qui sont rongées, et la misère pour des millions.”

Il a également dit que “bien sûr” il y avait des mesures qui pourraient être prises pour empêcher une récession.

Mais il a ajouté : « Ce n’est pas le fardeau fiscal qui cause la récession. C’est tout simplement faux. Ce qui cause la récession, c’est l’inflation.

M. Sunak a également rejeté une suggestion selon laquelle il se retirerait de la course. “La réponse rapide est non, et c’est parce que je me bats pour quelque chose en quoi je crois vraiment et que je promène mes idées à travers le pays”, a-t-il déclaré. “Les enjeux sont vraiment élevés.”

Au cours d’échanges parfois houleux avec des membres du public, Mme Truss a également été invitée à s’excuser pour son plan “offensif” visant à réduire les salaires du secteur public en dehors de Londres et du sud-est.

La Banque d’Angleterre a prédit que l’économie plongera dans la plus longue récession depuis la crise financière de 2008 plus tard cette année. Il a également averti que l’inflation pourrait culminer à 13,3 % en octobre.

En réponse, les taux d’intérêt ont été relevés à leur niveau le plus élevé en près de trois décennies, passant de 1,25 % à 1,75 %, ce qui a aggravé la douleur de nombreux titulaires de prêts hypothécaires.