Sunak accuse Truss de plan “socialiste” lors d’un débat télévisé en colère

Rishi Sunak a accusé Liz Truss d’avoir proposé un plan fantaisiste “socialiste” lors d’un débat télévisé houleux sur ITV au cours duquel les rivaux du leadership conservateur se sont affrontés à plusieurs reprises sur l’économie, le Brexit et leur éducation.

Le ministre des Affaires étrangères, sous pression après une mauvaise performance lors du débat de vendredi, a lancé une série d’attaques contre l’ancien chancelier – suggérant qu’il n’avait aucun plan de croissance et qu’il était responsable d’avoir mis la Grande-Bretagne sur la voie de la récession.

« Rishi, vous avez augmenté les impôts au plus haut niveau en 70 ans. Cela ne va pas stimuler la croissance économique », a-t-elle déclaré. Mme Truss a ajouté : « Si [Sunak] a un plan de croissance, pourquoi ne l’avons-nous pas vu au cours des deux dernières années ? »

M. Sunak a riposté : « J’adorerais me tenir ici et dire : ‘Je vais réduire cette taxe, je vais réduire cette taxe, et tout ira bien’. Mais tu sais quoi? Ce ne sera pas… Cette économie du quelque chose pour rien n’est pas conservatrice – c’est du socialisme.

L’ex-chancelière a également critiqué Penny Mordaunt après avoir déclaré que les réductions d’impôts pourraient être financées en assouplissant les règles budgétaires afin que les emprunts du gouvernement puissent financer les dépenses quotidiennes.

“Ce n’est pas seulement mauvais, c’est dangereux”, a déclaré M. Sunak. “Vous savez quoi? Même Jeremy Corbyn n’a pas suggéré que nous devrions aller aussi loin… Si nous ne voulons pas de l’argent sain, à quoi sert le Parti conservateur ?

Aucun des candidats à la direction des conservateurs n’a déclaré qu’il donnerait à Boris Johnson un poste dans son cabinet s’il devenait Premier ministre, et tous les cinq ont exclu de convoquer des élections anticipées pour obtenir un mandat du public s’ils entraient au n ° 10.

Les candidats ont également arrondi sur Mme Mordaunt pour avoir affirmé que “le sondage montre que je suis le seul qui peut battre Keir Starmer et mener le combat contre le Labour”.

Les autres candidats ont tous crié : “Ce n’est pas vrai”. M. Sunak a déclaré: “Penny, ce n’est tout simplement pas vrai”, avant que Tom Tugendhat n’ajoute: “Penny, je te respecte profondément, mais ce n’est tout simplement pas vrai.”

Les rangées surviennent alors que les députés se préparent pour le troisième tour de scrutin lundi, qui verra les candidats restants passer de cinq à quatre lorsque les résultats arriveront vers 20 heures.

Mme Mordaunt a terminé une deuxième place inattendue lors des deux premiers scrutins et ses partisans pensent qu’elle est ciblée par des rivaux qui craignent de risquer d’être évincés du scrutin final des membres du parti.

Plus tôt dimanche, Mme Mordaunt a affirmé avoir été victime de “frottis” à la suite de nouvelles allégations concernant son point de vue sur les questions transgenres.

La Heure du dimanches a déclaré avoir vu des documents gouvernementaux qui semblaient suggérer que Mme Mordaunt était favorable à la suppression d’au moins un élément du processus médical requis pour que les personnes transgenres effectuent une transition légale.

Il a déclaré qu’un autre article de février 2020 a confirmé que le soutien du gouvernement à l’auto-identification a pris fin après qu’elle a été remplacée en tant que ministre responsable.

Mais Mme Mordaunt a affirmé que la BBC Dimanche matin programme qu’elle n’avait jamais préconisé de mettre fin à l’obligation pour les personnes trans d’obtenir un diagnostic médical de dysphorie de genre avant de pouvoir légalement changer de sexe.

“C’est le type de politique toxique dont les gens veulent s’éloigner”, a-t-elle déclaré. “Mes collègues sont très en colère et bouleversés que c’est ainsi que la course à la direction est entraînée vers le bas.”

Cependant, le directeur de campagne de Mme Badenoch, le député conservateur Lee Rowley, a déclaré à Sky News: “Penny a une série de questions auxquelles répondre.” Et Suella Braverman a déclaré que Mme Badenoch était trop «réveillée» pour diriger le parti conservateur ou devenir Premier ministre.

L’ancien chef du parti, Sir Iain Duncan Smith, qui soutient Mme Truss, a également pris pour cible Mme Mordaunt, en disant “Je ne sais pas quelles sont ses réalisations”.