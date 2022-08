Sunak accuse Truss de “blâmer le Brexit” pour les malheurs des agriculteurs alors que la bataille pour Downing Street s’intensifie

Rishi Sunak a accusé Liz Truss de “blâmer le Brexit” pour les malheurs des agriculteurs britanniques alors qu’il tente de relancer sa campagne à la direction des conservateurs.

Dans une tentative de faire appel aux membres conservateurs qui décideront du prochain Premier ministre, dont beaucoup ont voté pour le Brexit, l’ancien chancelier a également dépeint le ministre des Affaires étrangères comme un politicien qui n’avait pas saisi les opportunités offertes par la décision de quitter l’Union européenne. .

M. Sunak a soutenu le Brexit en 2016, tandis que son adversaire a soutenu Remain, mais il a eu du mal à prendre les devants sur la question pendant le concours.

Le rôle de Mme Truss en tant que ministre des Affaires étrangères et en tant que ministre responsable des nouveaux accords commerciaux avant cela, lui a permis de se présenter comme ministre du cabinet essayant de tirer le meilleur parti de la sortie de l’UE.

Au cours du week-end, elle a également promis de s’attaquer aux pénuries de main-d’œuvre dans l’agriculture, qui ont été en partie causées par les restrictions à la liberté de mouvement à la suite du Brexit.

Selon ses plans, le programme actuel des travailleurs saisonniers, qui permet à des milliers de travailleurs étrangers de venir au Royaume-Uni, serait prolongé.

Mais un porte-parole de la campagne Rishi a déclaré que Mme Truss “blâme le Brexit et ne voit pas les opportunités qu’il offre pour aider les agriculteurs et la production alimentaire, n’a aucun plan pour lutter contre l’inflation qui a durement touché les coûts des intrants et néglige de mentionner les accords commerciaux en raison de son bilan en cette zone.”

Il a ajouté: “Les vraies couleurs du reste commencent à apparaître.”

Les bulletins de vote devraient atterrir aux portes des membres du parti conservateur à travers le Royaume-Uni cette semaine.

Un grand nombre d’entre eux sont tenus de voter en quelques jours, malgré le fait que la compétition restera ouverte pendant des semaines et que le nouveau Premier ministre n’a été dévoilé que le 5 septembre.

Mme Truss a remporté une série de mentions clés au cours du week-end, suggérant que les hauts députés conservateurs pensent qu’elle est la grande favorite pour gagner. Elle a maintenant le soutien de 10 membres du cabinet, soit le double de M. Sunak.

Le dernier en date, Nadhim Zahawi, le chancelier, a déclaré qu’il soutenait Mme Truss parce qu’elle “renverserait l’orthodoxie économique” pour dynamiser la croissance, la décrivant comme un “booster” tout en suggérant que M. Sunak était un “malheureux”.

Mme Truss a également obtenu le soutien de l’ancien secrétaire d’Irlande du Nord Brandon Lewis et de l’ancien candidat à la direction des conservateurs Tom Tugendhat ces derniers jours.

M. Sunak et Mme Truss s’affronteront à nouveau ce soir lors de la dernière d’une série de rafles organisées par le parti conservateur.