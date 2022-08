Sunak accuse le “politiquement correct” de ne pas s’attaquer au toilettage sexuel des enfants

Le candidat à la direction des conservateurs, Rishi Sunak, a imputé le “politiquement correct” à la race pour l’échec de la police à lutter de manière adéquate contre les gangs de pédophilie.

L’ancien chancelier a déclaré qu’en tant que Premier ministre, il introduirait une nouvelle obligation pour toutes les forces de police d’enregistrer l’appartenance ethnique de toutes les personnes impliquées dans le toilettage.

Et il a dit qu’il créerait un nouveau tarif à vie pour les membres de gangs sexuels, avec très peu de possibilités de libération conditionnelle.

Un rapport de 2014 sur le toilettage et la maltraitance soutenus d’enfants à Rotherham a révélé que le personnel du conseil et la police hésitaient à enregistrer l’origine ethnique des personnes accusées de peur d’être qualifiées de racistes.

S’adressant à GB News, M. Sunak a déclaré que – malgré un certain nombre de scandales de toilettage ultérieurs – le problème n’était toujours pas pris suffisamment au sérieux et restait “beaucoup plus répandu” qu’on ne le reconnaît généralement.

“J’ai deux jeunes filles de neuf et 11 ans et je pense que nous ne nous sommes pas concentrés sur cette question depuis trop longtemps”, a déclaré l’ancien chancelier aux intervieweurs Philip Davies et Esther McVey, également députés conservateurs.

« C’est un crime horrible. C’est beaucoup plus répandu dans tout le pays que nous ne le pensons tous.

« Et nous connaissons tous la raison pour laquelle les gens ne se concentrent pas dessus. C’est à cause du politiquement correct et ils ont peur de dénoncer les faits.

“Il y a un groupe particulier de personnes qui perpétuent ces crimes, et je pense que c’est mal et je veux changer cela en tant que Premier ministre.”

M. Sunak a déclaré qu’il créerait un nouveau groupe de travail à la National Crime Agency pour se concentrer sur la question, et une obligation pour toutes les forces de police de lui accorder la priorité.

“Je veux m’assurer que toutes les forces de police enregistrent l’appartenance ethnique des personnes impliquées, ce qui n’est pas fait actuellement parce que les gens ne veulent pas le faire”, a-t-il déclaré.

«Et je veux créer une toute nouvelle peine à perpétuité pour les personnes impliquées dans le toilettage avec des options très limitées de libération conditionnelle.

« Je ne laisserai pas le politiquement correct faire obstacle à la lutte contre ce crime absolument horrible. Je veux l’appeler pour ce qu’il est et je veux l’aborder correctement.

“J’ai deux jeunes filles et je ressens cela très personnellement. Un gouvernement conservateur ne devrait pas laisser le politiquement correct faire obstacle à la sécurité des gens. »