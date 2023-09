Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

Le gouvernement de Rishi Sunak a été accusé d’avoir « précipité » l’accord de sauvetage de Tata Steel, qui injectera jusqu’à 500 millions de livres sterling dans l’entreprise tout en laissant jusqu’à 3 000 travailleurs en danger de perdre leur emploi.

Tata, le conglomérat indien propriétaire de l’aciérie de Port Talbot dans le sud du Pays de Galles, utilisera ce financement pour aider à remplacer les deux hauts fourneaux au charbon de l’usine par des versions à arc électrique pouvant fonctionner avec de l’électricité sans carbone.

Le gouvernement a salué un « excellent » accord pour l’entreprise, qui emploie environ 8 000 personnes à travers le Royaume-Uni, qui lui permettra également d’investir environ 750 millions de livres sterling dans le projet de transition verte.

Mais l’entreprise a déclaré vendredi que ce plan entraînerait « une profonde restructuration potentielle ». Et le ministère des Affaires et du Commerce ne sauvegardera qu’environ 5 000 emplois sur l’effectif total de Tata.

Les travaillistes ont déclaré que l’accord avait été « précipité à la 11e heure », tandis que les dirigeants de l’inion ont exprimé leur colère face aux pertes d’emplois et au fait d’avoir été exclus des négociations – qualifiant l’accord de « honte ».

La secrétaire générale d’Unite, Sharon Graham, a déclaré que le syndicat « se battrait bec et ongles, non seulement pour sauver ces emplois, mais aussi pour créer davantage d’emplois dans le secteur de l’acier ».

Gary Smith, secrétaire général de GMB, a déclaré : « Le coût pour la population locale et pour la communauté de Port Talbot dans son ensemble sera immense. Une fois de plus, nous avons le spectacle de dirigeants qui parlent du pays imaginaire d’une « transition juste », alors que l’amère réalité pour les travailleurs est qu’ils se font licencier.»

Les travaillistes ont affirmé que ces projets gaspilleraient de l’argent et nuiraient aux travailleurs. La chancelière fantôme Rachel Reeves a déclaré : « Cet accord précipité à la dernière minute ne répond pas aux besoins des personnes qui travaillent dans les aciéries de Port Talbot. »

Le secrétaire fantôme aux Affaires, Jonathan Reynolds, a ajouté : « Seuls les conservateurs pourraient dépenser 500 millions de livres sterling de l’argent des contribuables pour licencier des milliers de travailleurs britanniques. »

Accédez au streaming illimité de films et d’émissions de télévision avec Amazon Prime Video Inscrivez-vous maintenant pour un essai gratuit de 30 jours S’inscrire

Accédez au streaming illimité de films et d’émissions de télévision avec Amazon Prime Video Inscrivez-vous maintenant pour un essai gratuit de 30 jours S’inscrire

M. Sunak s’est dit « heureux » de l’accord avec Tata pour soutenir l’aciérie dans sa « transition ». Le Premier ministre a déclaré aux chaînes de télévision : « Évidemment, certaines personnes seront encore touchées et je sais que ce sera une période anxieuse pour elles. »

Il a ajouté : « On craignait qu’environ 8 000 emplois soient perdus si la production d’acier disparaissait dans cette usine. C’était clairement un risque car ces deux hauts fourneaux arrivent en fin de vie.»

Travailleurs à l’extérieur de l’aciérie Port Talbot de Tata Steel, dans le sud du Pays de Galles, car environ 3 000 emplois sont menacés (PENNSYLVANIE)

Les nouveaux fours d’une valeur de 1,25 milliard de livres sterling devraient être opérationnels dans les trois ans suivant leur approbation. Tata a déclaré l’année dernière que ses opérations au Royaume-Uni étaient menacées à moins qu’elle n’obtienne un financement gouvernemental pour l’aider à passer à des fours à moins forte intensité de carbone.

L’accord intervient également deux mois après que la société mère Tata Group a confirmé son intention de construire une usine de batteries de 4 milliards de livres sterling au Royaume-Uni, après avoir également reçu des subventions du gouvernement.

Les ministres ont déclaré que le remplacement des hauts fourneaux au charbon existants sur le site de Port Talbot « réduirait l’ensemble des émissions de carbone du Royaume-Uni d’environ 1,5 pour cent ».

S’adressant à Sky News, le secrétaire aux Affaires, Kemi Badenoch, a déclaré que l’accord était « une bonne affaire ». Pas seulement pour Port Talbot, mais pour le Royaume-Uni ».

Mme Badenoch a déclaré : « Ce que je dirais aux personnes préoccupées par les pertes d’emploi, c’est que nous comprenons et que nous avons mis en place un plan de transition financé à hauteur d’environ 100 millions de livres sterling pour garantir que les gens ont les compétences nécessaires pour se recycler et passer à autre chose. autres choses. »

Mais les membres de Plaid Cymru pour South Wales West, Luke Fletcher et Sioned Williams, ont déclaré que les pertes d’emplois « auront un impact dévastateur non seulement sur les habitants de Port Talbot et ses communautés voisines, mais aussi sur l’économie locale et nationale ».

Tata a déclaré que les nouveaux plans tracent un avenir pour une production sidérurgique durable dans la région. Le PDG et directeur général de TV Narendran a déclaré : « Nous entreprendrons une consultation significative avec les syndicats sur la voie de transition proposée dans le contexte des risques et opportunités futurs pour Tata Steel UK.

« Avec le soutien du gouvernement britannique et les efforts dévoués des employés de Tata Steel UK ainsi que de toutes les parties prenantes, nous travaillerons à transformer Tata Steel UK en une entreprise verte, moderne et prête pour l’avenir. »