Sunak a promis de protéger les familles de ceux qui ne bénéficient pas du soutien de Covid

Mais parmi les autres encore manquants, citons les personnes qui étaient entre deux emplois ou qui devaient commencer de nouveaux postes après le 19 mars 2020, celles qui se sont vu refuser un congé par les employeurs, celles qui gagnent moins de 50% de leur revenu d’un travail indépendant ou avec plus de 50000 £ par an. les bénéfices commerciaux, ceux en congé de maternité, parental ou d’adoption, ceux en contrat à court terme indépendant PAYE, les propriétaires-administrateurs de petites sociétés à responsabilité limitée et les entreprises non éligibles aux subventions.