Sunak a dit de s’excuser après que “l’insulte raciale” de l’ex-ministre ait déclenché une querelle diplomatique

Le premier sommet à l’étranger de Rishi Sunak avec d’autres dirigeants mondiaux risque d’être sapé par une querelle diplomatique sur une “insulte raciale grossière” utilisée par un ancien ministre conservateur.

The Independent peut révéler que le gouvernement japonais s’est plaint des propos tenus à la Chambre des communes par l’ancien ministre des Forces armées Mark François et a exigé une correction.

Le secrétaire aux Affaires étrangères de l’ombre, David Lammy, a maintenant demandé à M. Sunak de s’excuser au nom de son parti avant le G20 de la semaine prochaine, où il devrait se retrouver face à face avec le Premier ministre japonais.

Le Japon est l’un des alliés les plus proches du Royaume-Uni dans la région et est considéré comme un partenaire clé.

Pas plus tard que la semaine dernière, M. Sunak a tweeté que l’alliance était d’une “importance vitale” et que les deux pays approfondiraient “les liens commerciaux, de défense et de sécurité”.

La dispute survient quelques jours seulement après qu’un ministre conservateur a été critiqué pour avoir utilisé l’expression « petit homme » en relation avec la Chine.

Cela a éclaté lorsque M. François a utilisé le mot “J ***” au parlement pour désigner les Japonais.

Lundi, il a interrogé le secrétaire à la Défense Ben Wallace sur les retards de la frégate Type 26, ajoutant: “Pourquoi faut-il 11 ans à BAE Systems pour construire un navire que le J *** peut construire en quatre?”

Ses commentaires ont été condamnés comme une “insulte ethnique” et le président des Communes Lindsay Hoyle a déclaré qu’il “ne devrait pas être utilisé”.

M. François a déclaré plus tard dans une déclaration qu’il voulait dire “pas de manque de respect ni d’offense” et avait utilisé le terme “comme une abréviation pour le japonais, car j’avais, à ce moment-là, posé une question assez verbeuse sur la construction navale”.

Il a ajouté que “le dossier montre clairement que j’ai en fait félicité l’industrie japonaise de la construction navale, pour avoir construit des navires de guerre beaucoup plus rapidement qu’ici en Grande-Bretagne”.

L’ambassade du Japon à Londres a confirmé qu’une plainte avait été déposée.

Un porte-parole a déclaré: “L’ambassade du Japon a informé le député Mark François que le mot utilisé était inapproprié et a demandé la correction.”

Le secrétaire aux Affaires étrangères de l’ombre, David Lammy, a déclaré: “L’insulte à l’envers de Mark François est malheureusement typique des tentatives de diplomatie maladroites des conservateurs qui laissent le Royaume-Uni de plus en plus isolé sur la scène mondiale.

“Avant le sommet du G20 la semaine prochaine, Rishi Sunak doit s’excuser au nom de tout son parti et prendre des mesures contre François s’il ne présente pas d’excuses personnelles complètes. Nous ne pouvons pas laisser les gaffes des conservateurs nuire aux relations bilatérales de la Grande-Bretagne à un moment où la coopération mondiale est vitale pour la sécurité et la prospérité de la Grande-Bretagne.”

Le n ° 10 a refusé de commenter.

Les commentaires de M. François sont d’abord passés inaperçus.

Cependant, le lendemain, l’ambassade aurait déposé sa plainte.

La députée travailliste Sarah Owen a également soulevé la question à la Chambre des communes, attaquant l’utilisation d ‘«insultes ethniques» et ce qu’elle a dit aux députés était un «courant sous-jacent inacceptable d’altérité».

En réponse, Sir Lindsay a déclaré qu’il reconnaissait que “l’utilisation occasionnelle de termes raciaux est bouleversante et ne devrait pas être utilisée”.

Il a ajouté: «Ce que je dirais, c’est qu’Erskine May déclare que la bonne humeur et la modération sont les caractéristiques du langage parlementaire et demande à tous les membres de se rappeler ce principe en choisissant soigneusement les mots qu’ils utilisent.

“Les gens reflètent également le langage que nous utilisons – si nous définissons le meilleur langage, alors d’autres pourraient suivre.”