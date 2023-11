Sunak a désormais moins de 48 heures pour faire ou défaire sa carrière

C’est un grand week-end pour Rishi Sunak alors que le Premier ministre évalue l’avenir de sa ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, après son attaque franche contre les prétendus doubles standards dans la police.

Le comportement de Braverman a mystifié même ses partisans à Westminster, qui ne comprennent pas pourquoi elle cherche apparemment à défier l’équipe du Premier ministre au sujet des modifications apportées à son article dans le Times.

Veut-elle être licenciée ? La destitution de Braverman pourrait déclencher un remaniement ministériel plus large dès lundi la semaine prochaine, avec d’autres ministres – la secrétaire à l’Environnement Therese Coffey et le secrétaire écossais Alister Jack – qui devraient être déplacés.

Sunak et son équipe veulent créer un nouveau cabinet pour lutter contre les élections générales, probablement dans un an. Attendez-vous à voir davantage de jeunes députés dans le moule de la secrétaire Net Zero, Claire Coutinho, promus aux postes les plus élevés du Cabinet alors que les conservateurs tentent de présenter un look plus jeune à l’approche des élections générales.