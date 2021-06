« La fierté de la Chine » Sun Yang est « victime de postures politiques » et n’a pas enfreint les règles antidopage, a déclaré son avocat, après une interdiction de plus de quatre ans a forcé la star de la natation à ne pas participer aux Jeux olympiques de Tokyo.

La carrière du triple champion olympique était en lambeaux mercredi après la suspension du Tribunal arbitral du sport pour avoir refusé de remettre un échantillon aux inspecteurs antidopage.

À la fin d’une affaire controversée de longue date, le tribunal de Lausanne a réduit son interdiction initiale de huit ans après que Sun, 29 ans, a fait appel devant la Cour suprême fédérale de Suisse pour partialité présumée.

La nouvelle interdiction de quatre ans et trois mois, antidatée à février 2020, exclut le détenteur du record du monde du 1 500 m nage libre des Jeux olympiques de Tokyo le mois prochain et des Jeux asiatiques de 2022 dans sa ville natale de Hangzhou.

Sun, qui a été suspendu trois mois en 2014 pour une infraction de dopage distincte, pourra revenir à temps pour les Jeux de Paris 2024, même s’il aura alors 32 ans.

Son avocat Zhang Qihuai a déclaré que la longue bataille juridique « a mis en lumière les complexités impliquées dans la lutte contre les affaires internationales et le traitement des relations étrangères (dans le sport), la faiblesse et les défauts du système national et des mesures de protection des athlètes ».

« Sun Yang a rempli ses responsabilités, mais il est devenu une victime d’attitudes politiques dans cette affaire internationale », a écrit Zhang sur Weibo, semblable à Twitter.

Zhang, du cabinet d’avocats Lanpeng, a qualifié Sun de « la fierté de la Chine » et a ajouté : « Personne ne peut comprendre l’impuissance et les difficultés des athlètes dans sa position.

« Je ne peux que dire pour toujours : Sun Yang n’a pas enfreint les règles et aucune violation n’a été détectée dans les résultats (des tests de dopage).

« Malheureusement pour la Chine et même le monde, un si excellent athlète est tombé entre les mains d’organisations internationales manipulées par certaines personnes. »

Il n’était pas clair à quelles organisations Zhang faisait référence.

‘Quel dommage’

Il n’y a pas eu de réaction immédiate de Sun, qui a été en proie à la controverse tout au long de sa carrière et s’est affronté à plusieurs reprises avec ses rivaux de natation.

Il a toujours clamé son innocence lors des événements troubles de septembre 2018 lorsque des inspecteurs antidopage se sont rendus à son domicile et qu’un membre de son entourage a brisé une fiole contenant un échantillon de son sang.

Le champion olympique en titre du 200 m nage libre, qui est également 11 fois champion du monde, a déclaré que les testeurs n’étaient ni qualifiés ni autorisés.

Mais le TAS a déclaré mardi qu’un nouveau panel, installé après la décision fédérale suisse, « a trouvé à sa satisfaction confortable » que Sun avait « agi de manière imprudente » et commis deux violations des règles antidopage lors d’une tentative infructueuse de prélèvement d’échantillons de sang et d’urine à son domicile.

L’Agence mondiale antidopage a déclaré qu’elle se félicitait de l’interdiction.

Sun est depuis longtemps fêté en Chine, et la question « Que signifie l’interdiction de quatre ans pour Sun Yang ? » était en vogue sur Weibo avec au moins 190 millions de vues.

De nombreux chinois continuent de soutenir le nageur malgré cette dernière tache sur sa réputation.

« S’il est vraiment innocent, il est très lésé », a déclaré à l’AFP Yuan Chunfeng, un employé de la banque et de la finance.

« C’est vraiment dommage et je suis vraiment désolé pour lui. »

Il est peu probable que ces sentiments soient partagés par ses rivaux à Tokyo.

Aux championnats du monde 2019, le nageur australien Mack Horton a refusé de poser pour des photos avec Sun sur le podium des médailles, une protestation répétée par le Britannique Duncan Scott.

Le soleil enragé a crié « Je gagne, toi perdant » à Scott, dans des scènes de colère rarement vues en natation.

