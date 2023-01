Sun libère une puissante éruption solaire de classe X avec plus d’attentes

Une éruption solaire intense a explosé à la surface du soleil jeudi soir à partir d’une tache solaire complexe qui pourrait, littéralement, s’embraser à nouveau très bientôt.

Le souffle de particules chargées était enregistré comme une fusée éclairante de classe X1.2. Les fusées éclairantes X sont la catégorie de fusées éclairantes la plus puissante et peuvent causer orages géomagnétiques d’affecter le champ magnétique terrestre avec le potentiel d’endommager les satellites, les équipements de communication et même le réseau électrique.

NASA/ODS



Une fusée éclairante X1 comme celle-ci, cependant, se situe au bas de l’échelle X. Ainsi, aucun dommage immédiat causé par l’explosion elle-même n’a été signalé pour l’instant, à l’exception d’une panne de radio à ondes courtes signalée dans certaines parties de l’Australie et du Pacifique Sud. Cette panne de courant était le résultat de l’explosion énergisée de l’éruption solaire se déplaçant à la vitesse de la lumière vers notre planète, atteignant la Terre en seulement huit minutes – mais quand même, c’était bref.

Cependant, les scientifiques pensent qu’il y a sûrement plus dans l’arsenal de cette tache solaire.

“Compte tenu de la taille et de la complexité apparente de cette vaste région active, il y a de fortes chances que les explosions se poursuivent dans les jours à venir”, écrit l’ancien astronome de la NASA, le Dr Tony Phillips. Spaceweather.com.

Les éruptions puissantes sont souvent accompagnées d’éjections de masse coronale (CME) de plasma chaud qui peuvent être projetées en direction de la Terre mais à des vitesses beaucoup plus lentes, prenant une journée ou plus pour faire le voyage.

Lorsque de fortes CME ont un impact direct sur la Terre, le résultat peut être des affichages auroraux brillants à des latitudes plus élevées, mais aussi les dommages aux infrastructures susmentionnés. Jusqu’à présent, il n’y a aucun rapport d’un CME accompagnant l’éruption de jeudi.

C’est une bonne surprise, car la tache solaire massive et énergétiquement complexe qui l’a produite a passé la première partie de cette semaine à projeter de puissantes éruptions et CME de l’autre côté du soleil. Maintenant, cette tache solaire, qui est cataloguée comme AR3182, tourne dans notre ligne de visée directe depuis la Terre, ce qui signifie que les futurs CME au cours des prochains jours pourraient nous viser directement.

NOAA Prévisions du Centre de prévision de la météo spatiale 10 % de chances d’avoir plus d’éruptions X au cours du week-end.