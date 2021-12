Sun lance une campagne de Noël pour redonner le sourire aux enfants malades du pays

AUJOURD’HUI, The Sun lance son appel annuel de Noël – et nous demandons à VOUS, notre armée de lecteurs généreux, de nous aider.

Notre campagne Joy To The Ward vise à faire sourire les enfants malades du pays.

Notre campagne Joy To The Ward vise à faire sourire les enfants malades du pays

Soutenue par l’as du football Tyrone Mings, la campagne Our Joy To The Ward vise à redonner le sourire aux enfants malades du pays Crédit : Getty

En soutenant l’appel – qui est soutenu par l’as du football anglais Tyrone Mings et la présentatrice de télévision Emma Willis – vous pouvez aider à offrir des cadeaux aux enfants hospitalisés pendant la période des fêtes, ainsi que des équipements spécialisés, des animateurs et d’autres services essentiels toute l’année.

L’argent récolté ira à NHS Charities Together, un organisme de bienfaisance national et indépendant qui soutient plus de 230 organismes de bienfaisance du NHS à travers le pays.

Le défenseur d’Aston Villa Tyrone, 28 ans, a déclaré : « C’est navrant que certains enfants doivent passer Noël à l’hôpital.

« Mais avec votre aide, notre incroyable personnel du NHS sera en mesure de fournir un soutien spécialisé, de l’équipement et ce peu de joie dont certains enfants ont besoin à Noël.

« Alors, s’il vous plaît, donnez généreusement à The Sun’s Joy To The Ward. »

Pour lancer notre appel, nous nous sommes rendus à l’hôpital pour enfants de Birmingham, amenant deux ânes pour visiter la crèche là-bas.

Avec votre aide, les organisations caritatives du NHS peuvent aider les services de santé à aller plus loin qu’avec le seul financement du gouvernement, pour offrir des expériences plus mémorables comme celle-ci qui rendent les hôpitaux un peu moins effrayants.

Maman et papa Nisha et Milan Thakrar, dont le fils Ezra, deux ans, est traité pour des problèmes d’audition, disent que l’effet de telles expériences adaptées aux enfants ne peut pas être sous-estimé.

Nisha, de Birmingham, a déclaré : « Le financement de la charité fait une telle différence. Ce sont des choses comme la zone des jouets, qui a tellement de choix. et aujourd’hui, c’était une telle aide pour le personnel de pouvoir l’utiliser pour distraire Ezra alors qu’il faisait vérifier ses oreilles.

« Sans eux, cela aurait pu être très difficile, car c’est assez envahissant de se produire. »

Un autre enfant ravi de voir les ânes était Archie Fox, sept ans, qui a fait des allers-retours à l’hôpital tout au long de sa courte vie. Une série de problèmes cardiaques complexes l’ont obligé à subir des opérations et des soins 24 heures sur 24 à l’hôpital pendant ses six premiers mois.

Archie a déclaré: « J’aime l’hôpital parce que parfois je me fais des amis et je revois d’autres amis. »

Ces enfants, et des milliers d’autres comme eux, apprécieront vraiment votre soutien. Emma Willis

Pour Archie, les jouets, l’artisanat et les travailleurs de jeu financés par Birmingham Women’s and Children’s Hospital Charity – qui fait partie du réseau NHS Charities Together – ont rendu son expérience de l’hôpital plus positive.

Maman Emma Knight, 30 ans, de Walsall, West Mids, a déclaré: «Les animateurs rendent tout beaucoup moins stressant pour moi, ainsi que pour Archie. Il ne s’inquiète pas des voyages et du temps passé à l’hôpital.

« Au lieu de cela, c’est comme passer une journée parce que l’expérience est tellement positive et heureuse. Plus l’organisme de bienfaisance reçoit de dons, plus ils peuvent se permettre de jouer avec des travailleurs et ils font une telle différence. »

L’hôte de Big Brother et The Circle Emma, ​​45 ans, qui a grandi près de l’hôpital pour enfants de Birmingham, a déclaré: «Nous avons tous besoin d’un peu de joie ce Noël. Et mon cœur va à tous les enfants qui se retrouveront aux prises avec des problèmes de santé.

«En tant que fille de la région, l’hôpital pour enfants de Birmingham occupe une place incroyablement spéciale dans mon cœur.

« J’ai vu de mes propres yeux le travail incroyable qu’ils accomplissent, les efforts qu’ils déploient pour s’occuper et soutenir les enfants et leurs familles tout au long de l’année, et les efforts supplémentaires qu’ils déploient pendant la saison des fêtes pour rendre Noël aussi spécial que possible pour le toute la famille. Ces enfants, et des milliers d’autres comme eux, apprécieront vraiment votre soutien. »

« FAIRE SOURIRER LES ENFANTS »

Un jeune qui apprécierait vraiment un peu de poussière d’étoiles est Ellie Hands, 15 ans, qui a été hospitalisée pendant 15 semaines après avoir développé une infection à la suite d’une opération de la moelle épinière.

Ellie, de Rugby, Warks, est née avec une forme bénigne de spina bifida et a raté toute la 11e année à l’école. Elle a déclaré: « En tant qu’adolescente, être à l’hôpital à cette période de l’année n’est pas très agréable parce que mes amis et l’atmosphère excitante de Noël me manquent. »

Sa mère, Tracey, 49 ans, assistante pédagogique, et son père Stuart, 43 ans, mécanicien, n’ont pas été autorisés à rendre visite à Ellie ensemble en raison des restrictions de Covid, donc Tracey reste à temps plein à l’hôpital. Elle a déclaré: « Nous avons eu quelques larmes en cours de route, mais nous y arrivons maintenant. » Ellie a ajouté: « Le personnel est bon et le rend aussi amusant que possible. »

Les dons ont permis à Birmingham Children’s Charity, l’organisation caritative qui travaille au sein de l’hôpital, d’acheter des articles qui améliorent l’expérience des patients, y compris de nouveaux jouets électriques tels que les commutateurs Nintendo et les Xbox, ainsi que de garder leur stock d’artisanat bien approvisionné.

Cette saison des fêtes, les enfants ont créé leurs propres personnages de la crèche, qui sont exposés dans une écurie miniature à l’extérieur de l’entrée principale. Il est niché sous un arbre orné de lumières et d’étoiles colorées par les enfants.

Chaque paroisse a été invitée à créer un personnage — et jusqu’à présent, Marie, Joseph, Jésus et un mouton ont été créés. L’aumônière de l’hôpital Ruth Radley, 45 ans, a aidé les enfants à donner vie au projet. Elle a déclaré : « Si les gens n’étaient pas si généreux, je ne pense pas qu’une telle chose puisse arriver.

« Nous apportons le plaisir à l’hôpital – les infirmières et les médecins ne peuvent pas faire cela car ils ont un travail sérieux. »

La joueuse de l’hôpital Asma Murtaza convient que son rôle n’est possible que grâce à de généreux dons. Elle a déclaré : « Mon objectif est de faire sourire les enfants et de les voir partir heureux. Plus nous avons de dons, plus nous sommes nombreux à aider les enfants à se divertir et à se sentir en sécurité. »

Sans dons, nous ne serions pas en mesure de faire tout ce que nous pouvons maintenant. Sheeba Ali, responsable des relations publiques de collecte de fonds

Birmingham Children’s Hospital Charity est l’une des plus de 230 organisations aidées par NHS Charities Together, qui a jusqu’à présent fourni plus de 250 000 £ de financement pour aider à améliorer les installations.

L’argent a également financé des travailleurs de soutien par les pairs à l’hôpital qui fournissent de l’aide aux jeunes patients atteints de maladies mentales.

Sheeba Ali, responsable des relations publiques de collecte de fonds, a déclaré: «Nous comptons sur le soutien d’autres partenaires comme NHS Charities Together pour soutenir tout le travail que nous faisons ici. Sans les dons, nous ne serions pas en mesure de faire tout ce que nous pouvons maintenant.

La présentatrice de télévision Emma Willis est également à l’origine de notre appel. Crédit : Canal 4

Archie Fox et maman Emma, ​​à gauche, avec Arnie et maman Faye

Le petit Ezra, deux ans, traité pour des problèmes d’audition, vu profiter de la visite de l’âne Crédit : Damien McFadden

Les enfants de la crèche de l’hôpital pour enfants de Birmingham, sur la photo, sont Archie, Mia Jones, Arnie, Tejveer Khinda et Kai Kelly Crédit : Damien McFadden

Soutenez notre campagne

COMMENT DONNER L’appel Joy To The Ward du Sun collecte des fonds pour NHS Charities Together, l’organisation caritative nationale indépendante qui soutient plus de 230 organisations caritatives NHS à travers le Royaume-Uni. Vos dons aideront à soutenir les enfants et les familles qui traversent les moments les plus difficiles imaginables, en fournissant des équipements et des services spécialisés ainsi que des jouets, des animateurs, des logements pour les parents et bien plus encore. FAIRE UN DON EN LIGNE : Scannez le code QR ci-dessus avec l’appareil photo de votre téléphone pour accéder directement à notre page de dons ou visitez nhscharitiestogether.givesafely.org/joy. FAIRE UN DON PAR TEXTE : Envoyez JOY au 70607 pour faire un don de 10 £ à NHS Charities Together. Vous serez facturé 10 £, plus un message au tarif de votre réseau standard. NHS Charities Together recevra 100 % de votre don. FAIRE UN DON PAR POSTE : Utilisez le coupon à gauche. NHS Charities Together est le nom commercial de l’Association of NHS Charities. Organisme de bienfaisance enregistré n° 1186569 (Angleterre et pays de Galles) et SC050716 (Écosse). Société n° 12325259

L’HIVER LE PLUS MAUVAIS DE L’HISTOIRE Par Ellie Orton, directrice générale, NHS Charities Together LE NHS fait face à son hiver le plus rigoureux de son histoire. Le personnel s’attaque à de longues listes d’attente et les cliniques sont submergées par un arriéré de patients et l’impact croissant des pressions hivernales – tout en devant toujours faire face à Covid-19. Tout au long de tout cela, NHS Charities Together est là pour aider, en soutenant les patients isolés, en finançant des conseils pour le personnel épuisé, en offrant une formation aux volontaires d’intervention d’urgence et bien plus encore. Les 238 organisations caritatives membres que nous soutenons sont basées dans des hôpitaux et des services ambulanciers, communautaires et de santé mentale à travers le Royaume-Uni. Collectivement, ils donnent plus d’un million de livres sterling au NHS chaque jour, afin que les gens puissent rester en bonne santé plus longtemps et s’améliorer plus rapidement. Cela comprend des milliers d’enfants malades et leurs familles actuellement hospitalisés. Ensemble, nous aidons le NHS à aller plus loin en écoutant les besoins du personnel et des patients et en comblant les lacunes lorsqu’une aide supplémentaire est nécessaire. Suppléments essentiels Cette aide peut apporter de la joie dans les moments les plus sombres – des brillants assistants de jeu de l’hôpital aux cadeaux spéciaux et à la visite du Père Noël, ou au confort de simples créatures qui font que l’hôpital ressemble moins à un hôpital. Le fonds de bienfaisance des services du NHS peut également changer véritablement la vie, voire sauver des vies, qu’il s’agisse de fournir un chez-soi aux parents d’enfants malades, des équipements spécialisés qui aident un bébé à garder la vue ou des services essentiels de santé mentale pour les jeunes. communautés à travers le Royaume-Uni. Tout cela n’est souvent possible qu’avec le soutien du public. Et avec les pressions sur les services qui continuent de croître, ce soutien est plus important que jamais. Vous pouvez nous aider à fournir les extras essentiels qui font la différence. Et en tant qu’organisme de bienfaisance national et indépendant qui s’occupe du NHS, nous veillerons à ce que les dons soient acheminés directement là où ils sont le plus nécessaires. Nous sommes très reconnaissants pour votre soutien continu – à Noël et toute l’année.

