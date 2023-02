Sun lance un appel urgent pour aider les victimes des tremblements de terre dévastateurs en Turquie et en Syrie – aidez s’il vous plaît

AUJOURD’HUI, nous lançons l’Appel Sun Earthquake pour aider à répondre à la destruction et à la perte de vies humaines en Turquie et en Syrie.

On craint jusqu’à 10 000 morts, dont beaucoup d’enfants piégés dans les décombres, après deux chocs de grande ampleur.

Les sauveteurs transportent une fille hors d’un immeuble effondré après un tremblement de terre de magnitude 7,8 en Turquie Crédit : Reuters

Un enfant est tiré des décombres à Idleb tenue par les rebelles en Syrie 1 crédit

Un homme porte une fille après le tremblement de terre dévastateur de Jandaris, en Syrie Crédit : Reuters

Un véhicule est enterré sous les débris après les deux tremblements de terre en Turquie 1 crédit

Tout l’argent récolté sera reversé à la Croix-Rouge britannique pour une grande mobilisation sur le terrain.

Le personnel du Croissant-Rouge distribue déjà des produits essentiels tels que de la nourriture, de l’eau, des couvertures et des abris temporaires pour aider les survivants qui ont passé la nuit dehors par des températures glaciales.

Un soutien est également apporté aux personnes traumatisées.

Le directeur général de la Croix-Rouge britannique, Mike Adamson, a déclaré : « L’ampleur des destructions causées par ces tremblements de terre a été dévastatrice.

« La priorité en ce moment est de sauver les gens des décombres.

« Vos dons aideront les missions de recherche et de sauvetage sur le terrain – et fourniront une aide vitale à ceux qui en ont le plus besoin.

“Nous remercions les lecteurs de Sun pour votre aimable soutien.

“Tout ce que vous donnez fait une différence.”

Scannez ce QR code pour faire un don à l’appel

FAIRE UN DON

Visite redcross.org.uk/sunaid.

Texte LE SOLEIL au 70141 pour faire un don de 5 £ au Sun

Appel du tremblement de terre.

Les SMS coûtent 5 £ ou le montant de votre don choisi + 1 message standard (nous recevons 100%).

Pour consulter les conditions générales complètes, rendez-vous sur redcross.org.uk/mobile.

Le centre d’affaires Galeria s’est effondré après le séisme de magnitude 7,5 qui a frappé la Turquie Crédit : Getty

Les pompiers mènent des opérations de recherche et de sauvetage après que deux énormes tremblements de terre ont frappé la Turquie Crédit : Getty

Le Sun a lancé un appel alors que l’on craint que 10 000 personnes soient mortes après d’énormes tremblements de terre qui ont frappé la Turquie et la Syrie