Sun déclenche une éruption solaire intense provoquant une panne de radio en Asie et en Australie

Le Soleil a déclenché une éruption solaire intense, provoquant des pannes de radio dans plusieurs régions d’Asie et d’Australie. Selon le Space Weather Prediction Center (SWPC) des États-Unis, l’éruption solaire a culminé tard le 17 avril à 3h34 GMT (9h04 IST) et a été suivie quelques minutes plus tard par une éruption solaire massive connue sous le nom d’éjection de masse coronale, a rapporté Space.com. L’éruption a été enregistrée comme une tempête solaire de classe X1.1 et a duré environ 34 minutes, ont déclaré des responsables du SWPC. Selon le SWPC, l’éruption provenait des régions 2994 et 2993, un groupe de taches solaires actives qui a connu une « éruption importante » depuis son apparition sur le limbe oriental du Soleil.

« L’activité solaire devrait être active au cours de la semaine prochaine alors que ces taches solaires migrent à travers le disque visible », a déclaré l’agence dans une mise à jour.

Le SWPC a déclaré que l’éruption solaire a engendré une brève panne de radio et a été classée comme une rafale radio solaire de type II, selon le rapport.

« Une impulsion de rayons X provenant de l’éruption a produit une forte coupure de courant radio à ondes courtes sur l’Asie du Sud-Est et l’Australie », a déclaré le Solar Dynamics Observatory de la NASA, qui a enregistré l’éruption solaire de classe X1.

« Les marins, les aviateurs et les opérateurs de radio amateur peuvent avoir remarqué des effets de propagation inhabituels à des fréquences inférieures à 30 MHz », a-t-il ajouté.

Les images coronographiques de l’Observatoire solaire et héliosphérique (SOHO) confirment que l’explosion a projeté un CME dans l’espace.

Des analystes de la National Oceanic and Atmospheric Administration, qui supervise le SWPC, ont modélisé la trajectoire du CME et déterminé qu’il manquera la Terre, passant derrière notre planète dans son orbite autour du soleil, a rapporté Spaceweather.com.

« De telles rafales sont produites par des ondes de choc dans les bords d’attaque des CME », a déclaré l’astronome Tony Phillips. Parce que l’éruption s’est produite à l’extrême est du soleil, l’éjection de masse coronale qu’elle a engendrée n’est probablement pas dirigée vers la Terre, a déclaré Phillips.

Les éruptions solaires de classe X sont les types de tempêtes les plus puissants sur le soleil. Les éruptions solaires les plus faibles sont de classe A, les tempêtes de classe B et C sont également relativement modérées.

Des tempêtes de classe M plus puissantes et supérieures peuvent suralimenter les aurores boréales de la Terre, tandis que les tempêtes de classe X les plus fortes peuvent présenter un risque pour les satellites et les astronautes en orbite lorsqu’elles sont dirigées directement vers la Terre.

Les dernières éruptions solaires font suite à une tempête solaire de classe X1.3 le 30 mars et à plusieurs éruptions de classe C et de classe M provenant de différentes régions de taches solaires ces dernières semaines, selon le rapport.

Le soleil est actuellement dans une phase de plus en plus active de son cycle météorologique solaire de 11 ans et le cycle actuel est connu sous le nom de cycle solaire 25 qui a commencé en 2019.

