Sun Chariot Stakes : Frankie Dettori mène Inspiral vers la victoire et célèbre le 500e vainqueur de Newmarket | Nouvelles des courses

Frankie Dettori a enregistré son 500e vainqueur à Newmarket en dirigeant la pouliche vedette Inspiral vers la victoire dans les Virgin Bet Sun Chariot Stakes.

Le duo s’était combiné pour enregistrer un succès palpitant dans le Prix Jacques le Marois à Deauville cet été et a enchaîné pour ajouter un cinquième triomphe du Groupe 1 dans cette épreuve du Rowley Mile.

Installée en milieu de division, voyageant bien aux côtés du challenger français Mqse De Sevigne, Inspiral, entraînée par John et Thady Gosden, a fait un pas élégant vers l’intérieur avec trois stades à parcourir et est rapidement rentrée chez elle.

Avant le plongeon, elle avait accumulé un avantage de trois longueurs et rien n’a pu arrêter la favorite du 10/11 alors qu’elle s’est dégagée et est entrée dans le livre des records avec un style ultra-impressionnant. Le Mqse De Sévigné d’André Fabre était à trois longueurs et trois quarts en deuxième position sur la ligne, avec Heredia complété en troisième.

Dettori – qui prend sa retraite à la fin de l’année – a déclaré : « Nous savions que le rythme n’allait pas être si fort et elle veut un tempo beaucoup plus fort. Elle a un crescendo de 1 000 mètres et je ne voulais pas gâcher ». alors je me suis dit « allez, allons-y et laissons-les venir et essayer de t’attraper ». Elle s’en est très bien sortie. C’est une super pouliche quand elle chante et aujourd’hui elle l’était.

« Elle a montré au monde aujourd’hui à quel point elle était un cheval superstar. Elle m’a fait faire une balade cauchemardesque en France, mais aujourd’hui, elle était bonne. J’étais assez inquiète quand elle était si calme, car quand ils sont silencieux, c’est peut-être parce qu’ils sont au-dessus du top ou peut-être qu’ils sont de saison, mais ce n’était pas le cas. Elle était silencieuse parce qu’elle passait une bonne journée.

Image:

Inspiral et Dettori en plein essor





« Quand je suis arrivé à 499 la semaine dernière, je pensais qu’au moins j’avais Inspiral à espérer car je sais qu’elle serait à peu près là. Je ne savais pas jusqu’à la semaine dernière quand Amy Starkey [of the Jockey Club] m’a dit que j’étais si proche. Il [Newmarket] est ma maison depuis 38 ans. C’est fantastique de pouvoir le faire [ride 500 winners at Newmarket] en Groupe Un sur une pouliche spéciale. Je n’aurais pas pu écrire une meilleure fin. »

En réfléchissant plus loin, il a déclaré : « Mon premier gros match ici était sur Didicoy pour Jeremy Tree et Khalid Abdullah dans le Coral Bookmakers Handicap. Je n’étais qu’un adolescent, mais pour moi à l’époque, c’était comme gagner le Derby. Tous mes gagnants de Guinées sont spéciaux. .

« Mon dernier vainqueur des Guinées, Chaldéen, je savais que j’avais une chance mais je ne m’y attendais pas et c’était probablement la plus belle que j’ai eue.

Image:

Le Racing a fait ses adieux émouvants à Dettori cette saison





« Je me suis réveillé ce matin avec une boule au ventre. Je ne me sentais pas bien. Je me sentais nerveux, triste et ému, mais au moins, j’ai réussi maintenant. Il me reste deux semaines. Ça commence à se faire. » proche et je reçois tellement de meilleurs vœux, mais je ne serais pas humain si je n’étais pas comme ça.

« A Longchamp, ils [crowd] étaient incroyables, York, ils étaient incroyables. Partout où je suis allé, ils ont été incroyables, et je ne pense pas que ce sera différent lors de mon dernier jour à Ascot (Journée des Champions). J’ai le droit de pleurer ce jour-là, mais j’ai essayé de garder le moral aujourd’hui. »