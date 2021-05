Sumona Chakravarti, star de «  The Kapil Sharma Show  », révèle qu’elle est sans emploi et lutte contre l’endométriose stade 4

La star de «The Kapil Sharma Show» Sumona Chakravarti, connue pour ses émissions comme «Bade Achhe Lagte Hain» et «Jamai Raja», a révélé vendredi qu’elle était actuellement «sans emploi».

Partageant son calvaire personnel avec les fans via son compte sur les réseaux sociaux, l’as comédien et acteur a raconté avoir traversé une crise de santé mentale à cause du verrouillage de Covid-19.

Épouvantée, Sumona a révélé qu’il luttait contre l’endométriose depuis 2011, tout en ajoutant qu’elle était au stade 4 depuis de nombreuses années maintenant.

Dans son Instagram, à côté d’une photo d’elle-même après l’entraînement, où l’on peut voir son visage rouge et rouge, Suoman a écrit que le verrouillage a été « émotionnellement difficile » pour elle. Elle a également ajouté que «de bonnes habitudes alimentaires, de l’exercice et surtout pas de stress sont essentiels» à son bien-être.

Dans sa note post-scénario, Sumona a écrit qu’il n’était pas facile pour elle de partager ses sentiments et que c’était « hors de sa zone de confort », mais elle espérait apporter un sourire ou inspirer de quelque façon que ce soit à une poignée de âmes »à travers elle.

Dans la légende, Sumona a écrit: «J’ai fait un bon entraînement à la maison après des lustres … Certains jours, je me sens coupable, parce que l’ennui est un privilège. Je suis peut-être au chômage et pourtant je suis capable de nourrir ma famille et moi-même. C’est un privilège. Parfois, je me sens coupable. Surtout lorsque je me sens déprimé à cause de pms’in. Les sautes d’humeur font des ravages sur le plan émotionnel. Quelque chose que je n’ai jamais partagé auparavant. Je lutte contre l’endométriose depuis 2011. Je suis au stade IV depuis de nombreuses années maintenant. Une bonne habitude alimentaire , faire de l’exercice et surtout pas de stress est la clé de mon bien-être. Le verrouillage a été difficile sur le plan émotionnel pour moi. Aujourd’hui, je me suis entraîné. Je me sentais bien. Je pensais mal partager mes sentiments pour quiconque lit ceci pour comprendre que tout ce qui brille n’est pas d’or . Nous luttons tous contre quelque chose ou l’autre dans nos vies. Nous avons tous nos propres batailles à combattre. Nous sommes entourés de perte, de douleur, de chagrin, de stress, de haine. Mais tout ce dont vous avez besoin est AMOUR, COMPASSION ET GENTILLE. N puis nous naviguerons également à travers cette tempête. Ps partageant une note aussi personnelle n’était pas facile du tout. C’était bien hors de ma zone de confort. Mais si ce post peut apporter un sourire ou inspirer de quelque manière que ce soit, même à une poignée d’âmes, alors je suppose que cela en valait la peine. Beaucoup d’amour #circleoflife #circleofhope #YouAreNotAloneInThis (sic). «

Il y a quelques jours, les photos de Sumona posant dans l’emplacement pittoresque de Jalakar, les îles Andaman, avaient inondé Internet.

Sumona est devenue un nom connu après avoir joué la femme de Kapil Sharma dans la comédie à succès «Comedy Nights With Kapil». Et leurs plaisanteries à l’écran sont également très appréciées des téléspectateurs de l’émission à succès « The Kapil Sharma Show ». Cependant, l’émission est actuellement hors antenne. Cependant, Kapil Sharma avait récemment annoncé qu’il reviendrait avec l’émission en mai. Mais il semble qu’avec l’augmentation des cas de COVID, le retour de l’émission a été poussé.