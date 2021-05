Sumona Chakravarti, star de «  The Kapil Sharma Show  », partage une mise à jour sur la santé après le diagnostic de l’endométriose: quel est le trouble

La star de ‘The Kapil Sharma Show’ Sumona Chakravarti, connue pour ses émissions comme ‘Bade Achhe Lagte Hain’ et ‘Jamai Raja’, a récemment révélé qu’elle était actuellement «sans emploi» et qu’elle luttait contre l’endométriose depuis 2011.

S’épanouissant dans un long post, Sumona s’est rendue sur Instagram pour dire à ses fans qu’elle souffrait d’endométriose de stade 4 depuis de nombreuses années maintenant.

Dans sa publication Instagram, à côté d’une photo d’elle-même après l’entraînement, où l’on peut voir son visage rouge et rouge, Sumona a écrit: « J’ai fait un bon entraînement à la maison après des lustres … Certains jours, je me sens coupable, parce que l’ennui est un privilège. . Je suis peut-être au chômage et pourtant je suis capable de nourrir ma famille et moi-même. C’est un privilège. Parfois je me sens coupable. Surtout quand je me sens mal à cause de pms’in. Les sautes d’humeur font des ravages sur le plan émotionnel. Quelque chose que je n’ai jamais partagé auparavant. Je luttent contre l’endométriose depuis 2011. Je suis au stade IV depuis de nombreuses années maintenant. Une bonne habitude de manger, de l’exercice et surtout pas de stress sont la clé de mon bien-être. Le verrouillage a été difficile sur le plan émotionnel pour moi. Aujourd’hui, j’ai travaillé. Je me sentais bien . «

Mais qu’est-ce que l’endométriose?

Dans ce trouble, le tissu qui tapisse normalement l’utérus se développe à l’extérieur de l’utérus. Avec l’endométriose, le tissu peut être trouvé sur les ovaires, les trompes de Fallope ou les intestins. Les symptômes les plus courants de ce trouble sont la douleur pendant les rapports sexuels, les irrégularités menstruelles, les douleurs pelviennes, les crampes menstruelles et le flux menstruel abondant. Des traitements pour le trouble sont disponibles.

De nombreuses célébrités célèbres dont le chef Padma Laxmi, Whoopi Goldberg, Susan Sarandon et Cyndi Lauper souffrent également d’endométriose.

La mise à jour de Sumona

« Nous avons tous nos propres batailles à combattre », a déclaré Sumona et a maintenant donné une mise à jour sur ses luttes avec le trouble. Alors qu’elle a dit qu’elle voulait sensibiliser à l’endométriose, l’acteur a également déclaré qu’elle allait «bien».

«L’idée était de sensibiliser à un problème de santé #Endométriose qui est probablement aussi courant que la SOPK / diabète. Je suis heureux que beaucoup de jeunes filles, femmes, médecins, maris qui se tournent vers leurs épouses … ont répondu et réalisé à quel point il est important de lui donner les soins médicaux dont il a besoin. En ce qui me concerne, je vais bien. Je l’ai géré médicalement depuis aussi longtemps que je m’en souvienne. Alors merci pour tous vos duas et vos prières », a écrit Sumona dans son histoire Instagram.

Sumona est devenue un nom connu après avoir joué la femme de Kapil Sharma dans la comédie à succès «Comedy Nights With Kapil». Et leurs plaisanteries à l’écran sont également très appréciées des téléspectateurs de l’émission à succès « The Kapil Sharma Show ».