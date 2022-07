Sumona Chakravarti réagit sur FIR contre la séance photo nue de Ranveer Singh : “Je suis une femme, ni ma modestie n’est insultée ni mes sentiments blessés”

La séance photo nue de Ranveer Singh lui a causé des ennuis avec un couple qui a déposé un FIR contre l’acteur pour obscénité, blessant les sentiments des femmes en général et insultant leur pudeur. La plainte a été déposée par une avocate Vedika Chaubey et son mari Abhishek Chaubey qui dirige une ONG. La célébrité du Kapil Sharma Show, Sumona Chakravarti, a maintenant montré son soutien à Ranveer et à sa séance photo nue qui continue d’être parmi les meilleures discussions sur Internet.

Réagissant au FIR contre Ranveer, Sumona a écrit sur Instagram : “Je suis une femme. Ma pudeur n’est pas non plus insultée ni mes sentiments blessés.” Elle a également partagé une capture d’écran de la conversation avec sa mère qui a partagé son point de vue sur la séance photo nue de Ranveer en répondant à ses histoires Instagram précédentes. “Les photos étaient super. Dieu sait quels sentiments ont été blessés. Peut-être qu’ils voulaient en voir plus”, a écrit sa mère. À quoi, Sumona a partagé: “C’est ce que ma mère, également une femme, avait à dire.”

Dans la tradition de Milind Soman, qui l’a d’abord fait avec Madhu Sapre, et plus récemment tout seul sur une plage de Goa, Ranveer a affiché son corps déchiré et ses muscles toniques, ressemblant tout droit à une ancienne statue grecque. En apparaissant nu dans le magazine Paper, Ranveer a définitivement montré la distance qu’il est prêt à parcourir pour être sous les projecteurs.

Ranveer sera ensuite vu dans le prochain réalisateur Cirkus de Rohit Shetty avec Jacqueline Fernandes et Pooja Hegde. Le film est prévu pour une sortie à Noël 2022. Il a également Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani de Karan Johar avec Alia Bhatt, Dharmendra, Shabana Azmi et Jaya Bachchan. Le film devait sortir sur grand écran le 11 février 2023, mais on pense maintenant qu’il est retardé en raison de la grossesse d’Alia.