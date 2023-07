Sumona Chakravarti a passé les jours « les plus difficiles » mais les plus profonds de sa vie dans un centre Vipassana lorsqu’elle s’est inscrite à un cours de 10 jours. L’actrice a été tellement touchée par l’expérience qu’elle s’est tournée vers Instagram pour encourager les autres à l’essayer au moins une fois dans leur vie. Récemment, Sumona a annoncé qu’elle éviterait les réseaux sociaux. Cependant, l’annonce n’a fait aucune mention d’une raison.

Sumona a suivi un cours Vipassana de 10 jours.

Lundi (24 juillet), Sumona a publié une longue note expliquant son absence. Sumona s’est inscrite à une formation Vipassana de 10 jours pour se « déconnecter » de tout et se « recharger ». Au départ, l’actrice a déclaré qu’elle « recherchait une pure désintoxication mentale ». Elle écrit : « Je me suis inscrite au cours Vipassana pendant 10 jours pour la toute première fois. Croyez-moi, ces dix jours ont été les jours les plus difficiles de ma vie. Malgré tout, ce fut le plus beau et le plus magnifique. Une expérience qui a changé ma vie.

Demande à chacun d’essayer ce cours au moins une fois.

L’actrice a écrit, demandant à chacun d’essayer le cours au moins une fois dans sa vie : « La beauté de Vipassana est sa nature non sectaire. Cela ne fait aucune différence si vous êtes d’un pays, d’une religion, d’une communauté, d’une caste, d’une tribu, d’une secte, ou si vous avez une quelconque croyance ou croyance. Ici, vous n’avez pas besoin de faire de sacrifices. Vous pouvez pratiquer Vipassana tant que vous êtes humain et que vous respirez. Le plus important, c’est au niveau de l’expérience. »