Sumona Chakravarti ne fait pas partie de la nouvelle saison du ‘The Kapil Sharma Show’ ?

Le talk-show comique populaire de Kapil Sharma, « The Kapil Sharma Show », est prêt à revenir sur le petit écran avec une nouvelle saison. Plus tôt cette année en février, l’émission avait cessé d’être diffusée après que Kapil eut déclaré qu’il souhaitait prendre un congé pour être avec sa famille à la suite de sa femme Ginni Chatrath et de l’accueil d’un petit garçon, qu’ils ont nommé Trishaan.

Maintenant, le populaire acteur-comédien est de retour avec une nouvelle édition de « The Kapil Sharma Show » et s’était assuré de faire du bruit à ce sujet sur les réseaux sociaux. Récemment, Kapil a pris son compte Instagram et a partagé quelques selfies avec les comédiens vedettes qui feront partie de l’émission, notamment Krushna Abhishek, Kiku Sharda, Archana Puran Singh, Bharti Singh, Chandan Prabhakar et Sudesh Lehri. Il a légendé les selfies, « nouveau départ avec tous les vieux visages #tkss #thekapilsharmashow #blessings #gratitude #comingsoon ».

Les autres stars qui font partie de la nouvelle édition de « The Kapil Sharma Show » ont également utilisé leurs comptes Instagram pour partager des photos et de courts clips tournés pour la promo de la saison à venir. Alors que les fans se réjouissaient de savoir que ‘TKSS’ était de retour et que Sudesh rejoindrait l’équipe, les internautes se sont demandé si Sumona Chakravarti, qui avait fait partie des éditions précédentes de l’émission, allait apparaître dans la nouvelle saison. ou pas depuis qu’elle a disparu des premières photos qui ont été récemment mises en ligne.

Dans la série, Sumona a joué le rôle de la femme de Kapil ou de son amour. Et maintenant, son absence de la promo a laissé les gens se demander s’ils la verraient ou non dans la nouvelle édition de l’émission.

Une section d’utilisateurs a exprimé sa déception de ne pas voir Sumona faire partie de la promo et des selfies qui ont été partagés en ligne récemment.

Selon la dernière vigne, il y a toujours une incertitude quant à savoir si Sumona rejoindra la saison à venir. Cependant, des rapports suggèrent que les fabricants et Sumona sont actuellement en pourparlers.

Quant à la nouvelle saison de « The Kapil Sharma Show », tandis que l’ancienne distribution fera partie du spectacle, davantage de comédiens, d’acteurs et d’écrivains devraient rejoindre l’équipe. Plus tôt cette année en mars, Kapil avait annoncé qu’ils étaient impatients de rencontrer des personnes talentueuses et partageant les mêmes idées, passionnées par le divertissement. La prochaine saison de « The Kapil Sharma Show » est coproduite par Banijay Asia et Salman Khan Television (SKTV).