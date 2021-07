Sumona Chakravarti du Kapil Sharma Show ne fait PAS partie de la nouvelle saison? Ce message cryptique devient viral ! | Nouvelles télévisées

New Delhi : L’actrice Sumona Chakravarti a longtemps diverti les fans avec son numéro dans « The Kapil Sharma Show ». Par conséquent, lorsque Kapil Sharma a taquiné la photo de la nouvelle saison sur les réseaux sociaux, tout a été fait sans Sumona.

Le buzz est fort que Sumona Chakravarti ne fait pas partie de La nouvelle saison du Kapil Sharma Show. Au milieu de toutes les spéculations, Sumona a laissé tomber un message cryptique sur les réseaux sociaux, ajoutant plus de carburant au feu.

Elle a partagé une citation du livre de Charlotte Freeman Tout ce dont vous aurez besoin : « Vous ne saurez jamais si quelque chose vous est destiné si vous ne lui donnez pas une chance appropriée. Qu’il s’agisse d’une relation, d’un nouveau travail, d’une nouvelle ville ou d’une nouvelle expérience, lancez-vous complètement et ne vous retenez pas. Si cela ne fonctionne pas, cela ne vous était probablement pas destiné et vous partirez sans regret, sachant que vous y avez mis tout votre cœur. C’est tout ce que vous pouvez faire. C’est un sentiment horrible de quitter une situation en sachant que vous auriez dû et que vous auriez pu faire plus. Alors trouve le courage de saisir cette chance, trouve l’inspiration pour faire ton prochain pas, et une fois que tu l’as fait, mets-y tout ton cœur et ne regarde pas en arrière ».

Cependant, aucun mot officiel n’a été fait par Kapil ou Sumona jusqu’à présent. La nouvelle saison verra Sudesh Leheri, Krushna Abhishek, Kiku Sharda, Bharti Singh et Chandan Prabhakar avec Archana Puran Singh.

Sumona est devenue un nom connu après avoir joué la femme de Kapil Sharma dans la série à succès « Comedy Nights With Kapil ». Ses plaisanteries à l’écran avec Kapil sont appréciées du public et ils ont également continué à travailler ensemble dans « The Kapil Sharma Show ».