Summit Motorsports Park organisera des divertissements et des surprises époustouflants en 2024 | Faites glisser illustré

Des divertissements extraordinaires, des moments magiques, des courses passionnantes et des événements produits par des professionnels feront tous partie de la saison 2024 au Summit Motorsports Park à Norwalk, Ohio.

Il y aura des événements élaborés améliorés, des attractions ajoutées incroyables et des favoris familiers, et tout cela s’ajoutera à une expérience exceptionnelle pour les coureurs et les fans de course.

La 47e édition annuelle de Cornwell Tools Night Under Fire est entièrement réinventée et revigorée, et des éléments ajoutés incluent quatre voitures Top Fuel pour compléter quatre Funny Cars, un camion Freightliner propulsé par un moteur à réaction, des Dragsters Top Alcohol NHRA Lucas Oil et des Top Alcohol Funny Cars en huit. -des champs de voitures, deux Funny Cars propulsées par un moteur à réaction de 280 mph et des pièces pyrotechniques tout autour. De plus, les qualifications du vendredi soir seront proposées avec une entrée gratuite pour les fans ayant des billets pour samedi.

À la demande générale, America’s Racetrack sera le nouveau domicile des finales par équipe de la NHRA North Central Division Summit Racing Series, du 11 au 15 septembre, et l’Edelbrock Super Series, un programme prestigieux qui rapporte aux coureurs aux points, se disputera à neuf heures. courses commençant le 20 avril.

Parmi les autres événements exceptionnels à ne pas manquer à marquer sur les calendriers, citons le 4e Défi annuel PDRA American Door Slammer présenté par Callies, du 23 au 25 mai, la 18e Cavalcade annuelle des étoiles présentée par Budweiser, du 30 mai au 2 juin, la 4e édition annuelle de Mickey Thompson NMRA Ford Homecoming. , 7-9 juin, 18e Championnat national annuel Summit Racing Equipment NHRA, 27-30 juin, 33e Championnat national annuel Ames Performance Pontiac, 19-21 juillet, 23e croisière annuelle Lingenfelter Performance Blue Suede présentée par Cometic Gasket, 26-28 juillet, 23e édition annuelle Mickey Thompson NMCA All-American Nationals, du 22 au 25 août, 2e édition annuelle Ken Ganley World of Mopar présentée par Arrington Performance, du 19 au 22 septembre et TransTec Halloween Classic LI présentée par Harland Sharp, du 5 au 13 octobre, entre autres. . Le calendrier du Summit Motorsports Park 2024 est ci-dessous.

Les billets seront mis en vente au public le lundi 20 novembre 2023.

“Après avoir célébré les 60 ans du Summit Motorsports Park et les 50 ans de propriété de ma famille en 2023, nous sommes impatients de présenter un mélange incroyablement inspiré d’événements en 2024”, a déclaré Bill Bader Jr., président de Summit Motorsports Park. « Nous allons encore plus grand et nous allons encore mieux. Nous souhaitons que chacun de nos invités soit diverti, captivé et désireux de nous rejoindre encore et encore. De plus, nous n’augmentons pas les prix pour 2024 et il n’y a pas de frais de stationnement. Faisons de 2024 notre meilleure année à ce jour !

Calendrier du Summit Motorsports Park 2024

12-14 avril : à confirmer

19 avril : test et réglage du vendredi

20 avril : journée d’ouverture de la Super Series Edelbrock

26 avril : test et réglage du vendredi

27 avril : Edelbrock Super Series

3 mai : test et réglage du vendredi

4 mai : Super Série Edelbrock

10 mai : test et réglage du vendredi

11 mai : Super Série Edelbrock

17-19 mai : 3e édition des AMRA Ohio Nitro Nationals présentés par Arch Racing

23-25 ​​mai : 4e édition du PDRA American Door Slammer Challenge présenté par Callies

30 mai-2 juin : 18e Cavalcade annuelle des étoiles présentée par Budweiser

7-9 juin : 4e Retrouvailles annuelle de Mickey Thompson NMRA Ford

14 juin : test et réglage du vendredi

15-16 juin : Double championnat de mi-saison Edelbrock Super Series

27-30 juin : 18e Championnat national annuel de l’équipement de course au sommet de la NHRA

8-12 juillet : École de course de dragsters Frank Hawley

12 juillet : test et réglage du vendredi

13 juillet : Edelbrock Super Series

19-21 juillet : 33e Championnat national annuel Ames Performance Pontiac

26-28 juillet : 23e croisière annuelle Lingenfelter Performance Blue Suede présentée par Cometic Gasket

2 et 3 août : 47e édition annuelle de la soirée Cornwell Tools sous le feu

9 août : Test & Tune du vendredi

10 août : Edelbrock Super Series

16 août : test et réglage du vendredi

17 août : Edelbrock Super Series

22-25 août : 23e Championnat national annuel Mickey Thompson NMCA All-American

30 août-sept. 1 : 32sd Grands Nationaux annuels Rocko Machine à 40 $ présentés par Hughes Performance

6-8 septembre : 31e Shootout annuel ENEOS présenté par Buschur’s

11-15 septembre : Finales par équipe de la NHRA North Central Division Summit Racing Series

19-22 septembre : 2e édition annuelle du Ken Ganley World of Mopar présentée par Arrington Performance

27-29 septembre : 26e édition annuelle No Box Bonanza Reloaded

5-13 octobre : TransTec Halloween Classic LI présenté par Harland Sharp

24-26 janvier : 51e Banquet annuel des champions d’Edelbrock présenté par Lincoln Electric

Pour plus d’informations, appelez le 419-668-5555 ou visitez summitmotorsportspark.com. Summit Motorsports Park se trouve au 1300 State Route 18, Norwalk, Ohio.

