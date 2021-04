Après avoir été lancé sur certains marchés au début de l’année, Montblanc propose désormais sa montre intelligente Summit Lite aux États-Unis. Rempli d’anciennes spécifications et d’un prix élevé, ce sera une vente difficile.

Le Montblanc Summit Lite est construit sur la plate-forme Snapdragon Wear 3100, tout comme le Summit 2 original que nous avons examiné il y a plus de 2,5 ans. C’est remarquable parce que Montblanc s’est démarquée comme la première entreprise à lancer une montre Wear 3100, mais les voici tout ce temps plus tard encore en train de pousser une puce qui était datée lors de ses débuts. Au fait, nous avons vu cette montre frapper la FCC en octobre.

Mis à part ce triste arrière-plan, le Summit Lite dispose d’un boîtier de 43 mm, d’un écran AMOLED rond de 1,19 po, d’une batterie de 400 mAh, de 1 Go de RAM, de 8 Go de stockage, d’une résistance à l’eau de 5 ATM, d’un GPS, d’un moniteur de fréquence cardiaque, NFC, d’une couronne rotative avec poussoirs programmables et de bandes de 22 mm . Il y a beaucoup à faire, nous avions juste besoin du Snapdragon Wear 4100 à l’intérieur.

Montblanc expédie la montre dans des boîtiers en aluminium recyclé noir mat ou argent mat et en acier inoxydable. Ils associent le boîtier à des bandes en caoutchouc ou en tissu dans un certain nombre de couleurs pour offrir aux clients potentiels plusieurs configurations parmi lesquelles choisir.

Dans le logiciel, Montblanc veut que vous pensiez à cette montre comme un compagnon de santé. Ils ont inclus un Cardio Coach qui mesure votre score VO2 Max, une application Body Energy pour vous faire savoir combien vous avez dans le réservoir chaque jour, une application de suivi du sommeil et un suivi du niveau de stress.

Si cela ressemble à la montre pour vous, cela vous coûtera 860 $ aux États-Unis.