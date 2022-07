SUMMERTUBAFEST arrive au Pérou – Shaw Local

Les amateurs de tuba de la vallée de l’Illinois se réjouissent !

Le premier SUMMERTUBAFEST est fixé à 16h30 le dimanche 31 juillet au Centennial Park au Pérou.

SUMMERTUBAFEST est un événement estival créé par Tuba Christmas dans le cadre de la Fondation Harvey Phillips, qui a vu le jour en 1974 par le créateur et tubiste renommé Harvey Phillips de l’Université de l’Indiana et est présenté avec l’autorisation de la Fondation Harvey Phillips.

“Nous sommes ravis de présenter le premier SUMMERTUBAFEST au Pérou”, a déclaré Sue Gillio, propriétaire de Music Suite 408. “J’ai parlé avec Tom Phillips, fils du légendaire tubiste Harvey Phillips et il prévoit d’assister à l’événement de cette année.”

Music Suite 408/408 Fine Arts Factory a parrainé avec succès Tuba Christmas dans la vallée de l’Illinois au cours des dernières années et lorsque les artistes de cette année ont été interrogés sur un événement estival, “il y a eu un oui retentissant… alors nous y sommes !” dit Gillio.

Bien que les participants doivent payer des frais nominaux pour participer, tous les concerts sont gratuits pour le public. Le restaurant Thyme aura un camion de restauration au parc Centennial pour l’événement.

Ceux qui veulent jouer peuvent s’inscrire en appelant Music Suite 408 au 815-223-4408 ou en téléchargeant du matériel sur www.408fineartsfactory.com sous la rubrique Événements spéciaux. La musique est maintenant disponible à l’achat. L’inscription pré-enregistrée et sans rendez-vous pour tous les joueurs est à 12h30 à Music Suite 408 avec une répétition après 13h à 15h à cet endroit.

Le chef d’orchestre de cette année sera Andy Rummel, qui est professeur de tuba et d’euphonium à l’Illinois State University in Normal. Originaire de Delavan, Rummel a obtenu son baccalauréat en éducation musicale et sa maîtrise en interprétation musicale de l’Illinois State University in Normal et son doctorat en arts musicaux de l’Université de l’Illinois à Champaign-Urbana.

Rummel est le premier tubiste du Heartland Festival Orchestra et s’est produit avec le Peoria Symphony Orchestra, l’Illinois Symphony et le Virginia Symphony. Avant son arrivée à l’État de l’Illinois, il était le premier tubiste du United States Air Force Heritage of America Band et du Heritage Brass Quintet situé à Langley AFB en Virginie.

Le concert est parrainé par Music Suite 408, North Central Illinois ARTworks et avec le soutien de la ville du Pérou.

Music Suite 408 est un centre d’enrichissement communautaire qui propose de la musique de qualité, de l’art, une langue étrangère (espagnol) et une multitude d’ateliers, d’événements et de spectacles communautaires à un prix modéré aux étudiants de tous âges, de toutes origines ethniques et économiques. Le 1er août est le 10e anniversaire de la suite avec 26 éducateurs à temps plein et à temps partiel, plus de 500 étudiants de tous âges et de tous niveaux (adultes aussi), un espace de musique de 3 000 pieds carrés avec des studios d’enseignement, la Paintbox Art Gallery et le multi -Usine des beaux-arts Westclox de 2 200 pieds carrés destinée aux événements et à la location.

NCI ARTworks est une agence artistique régionale, une organisation à but non lucratif 501 (c) (3), dédiée au soutien et à l’expansion de la communauté artistique dans les comtés de La Salle, Bureau et Putnam par le biais de la collaboration artistique, de la sensibilisation éducative et du développement de l’espace artistique. Sa mission est également de créer des lieux qui soutiennent l’éducation publique et privée, les événements communautaires, le développement économique et le tourisme culturel. NCI ARTworks est situé dans le Westclox ARTworks Center dans l’aile ouest du bâtiment Westclox au Pérou. L’organisation est soutenue, en partie, par l’Illinois Arts Council Agency. Pour plus d’informations, visitez www.nciartworks.com