Summerland se dote d’un village viticole

Summerland obtient un village viticole au bord du lac qui mettra en valeur Bottleneck Drive.

Lakeshore Wine Village sera situé au rez-de-chaussée du nouveau développement de luxe Oasis encore en construction. Ce concept réunira plusieurs salles de dégustation et magasins pour les vignobles, cidreries, brasseries et distilleries sous un même toit.

Situé à côté de la populaire plage Rotary, de la marina, du yacht club et des restaurants ainsi que du Summerland Waterfront Resort, le Wine Village vise à être une destination touristique pour ceux qui souhaitent goûter et découvrir les vins, bières et spiritueux de la région.

« Ce projet est une entreprise passionnante qui mettra en valeur l’incroyable diversité et le savoir-faire de l’industrie locale du vin et des spiritueux à Summerland », a déclaré Ryan Kennedy, directeur de projet du Summerland Lakeshore Wine Village. «Nous visons à offrir une expérience globale qui combine un cadre pittoresque avec une commodité inégalée, permettant aux établissements vinicoles, cidreries, brasseries et distilleries établis et émergents d’élargir leur part de marché et de répondre à un public plus large. Parfait pour les producteurs qui n’ont pas d’emplacement accessible ou qui souhaitent un emplacement supplémentaire à Osoyoos, Oliver, Kelowna, Kamloops, etc.

Le premier village viticole au Canada a ouvert ses portes à Oliver il y a deux ans. Il s’agit d’un concept en plein air avec des établissements vinicoles et des brasseries formant un cercle autour d’un salon principal et d’un atrium.

L’aménagement du village viticole de Summerland sera à l’intérieur et garantit que chaque établissement vinicole, cidrerie, brasserie et distillerie participant dispose de son propre espace distinct, leur permettant de présenter leurs produits et de raconter leurs histoires.

L’achèvement du projet de village viticole de Summerland est prévu pour mars 2024, avec des opportunités de location maintenant ouvertes pour les établissements vinicoles, cidreries, brasseries et distilleries intéressés.

Pour plus d’informations sur les opportunités de location et les mises à jour sur Summerland Lakeshore Wine Village, veuillez contacter [email protected].

Vin de la Colombie-Britannique