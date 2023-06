Summerland lance les phases 3 et 4 du projet de réaménagement des sentiers

La municipalité de Summerland a officiellement lancé les phases 3 et 4 du projet de réaménagement des sentiers de Giant’s Head Mountain le vendredi 9 juin.

Le maire Doug Holmes était accompagné du conseil, du chef de la bande indienne de Penticton, Greg Gabriel, du gardien du savoir Richard Armstrong, de la ministre des Affaires municipales Anne Kang, des représentants du club Rotary, du personnel et des consultants de projet d’Associated Engineering.

Le parc Giant’s Head Mountain est un parc de 87 hectares d’importance historique, écologique et récréative à Summerland.

En 2018, la municipalité, en consultation avec la communauté, a élaboré un plan de réaménagement des sentiers qui équilibre les possibilités de loisirs et la conservation naturelle.

̕Le peuple syilx de l’Okanagan appelle Giant’s Head Mountain ackɬtpus, ce qui se traduit par « une grosse bosse au bord de la falaise ».

Le lancement du projet comprenait également le dévoilement d’un panneau d’interprétation qui a été développé en partenariat entre l’Okanagan Nation Alliance, la bande indienne de Penticton et le district de Summerland.

Les travaux des phases 3 et 4 comprendront des améliorations de la route de circulation supérieure et des sentiers piétonniers reliant, l’amélioration des toilettes du parking supérieur, la construction de la partie supérieure du sentier Giants Head Grind jusqu’au sommet de la montagne, la plantation corrective et la gestion des mauvaises herbes envahissantes, mesures de contrôle de l’érosion des sentiers , la poursuite des consultations auprès des Premières Nations concernant les panneaux d’interprétation autochtones, les travaux d’élimination des broussailles et d’assainissement des risques d’incendie, l’amélioration des routes du parc et une nouvelle toilette à l’entrée du parc.

Les travaux de conception seront terminés cette année et la construction débutera au printemps 2024.

La municipalité a reçu du financement dans le cadre du programme Investir dans l’infrastructure Canada pour achever les phases 3 et 4 du projet de réaménagement des sentiers du mont Giant’s Head.

La municipalité a reçu une aide financière de 673 113 $ du gouvernement fédéral et de 560 871 $ du gouvernement provincial. Summerland contribuera 26,7 % du projet de 1 682 782 $, soit 448 798 $.

« Nous félicitons le maire de Summerland, Holmes, et le conseil d’avoir réussi à obtenir des fonds pour le projet d’amélioration de Giant’s Head », a déclaré Gabriel. « La bande indienne de Penticton se réjouit de leur engagement à inclure et à mettre en valeur notre point de vue autochtone dans ce projet. Nous continuerons de travailler avec le district de Summerland pour renforcer davantage nos relations sur des initiatives d’intérêt et de valeurs mutuels.

Il a ajouté que la montagne sera protégée et laissée dans son état naturel.

« Le gouvernement du Canada demeure déterminé à investir dans des projets qui contribuent au dynamisme de nos collectivités », a déclaré Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l’Agence de développement économique du Pacifique du Canada dans une lettre, au nom de Dominic. LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités.

« Le parc du mont Giant’s Head est un point central de Summerland, offrant de magnifiques sentiers de randonnée et des lieux de rassemblement pour la communauté », a déclaré Anne Kang, ministre des Affaires municipales de la province.

« Rien ne représente mieux Summerland que Giant’s Head Mountain. Il a une forte signification culturelle pour le peuple syilx de l’Okanagan et est apprécié par tous ceux qui vivent ici pour sa valeur écologique et ses possibilités récréatives », a déclaré Holmes. « L’assainissement et les améliorations du parc entrepris par le district de Summerland sont des travaux importants, et ils ne seraient pas possibles sans le soutien de la bande indienne de Penticton et de l’Okanagan Nation Alliance, les contributions financières des gouvernements fédéral et provincial et la vision originale du Summerland Rotary. et l’initiative du projet.

Les deux premières phases du projet ont été achevées en 2020.

