Summer Walker se fait traîner sur une offre d’emploi louche et applaudit

Maintenant, l’été…

Nous n’avons aucune idée de ce qui se passe à l’intérieur Marcheur d’étémais aucune alarme de conscience de soi ne s’est déclenchée lorsqu’elle a offert 2 000 $ par MOIS (dans cette économie) pour un assistant masculin “de préférence blanc ou gay” qui sait comment “construire des trucs” – non, sérieusement.

La très La chanteuse enceinte a posté l’offre d’emploi douteuse sur son compte @glctawhre où elle partage souvent les premières pensées qui lui viennent à l’esprit.

‘besoin d’assistance masculine, 2k mois de 25 ans et plus atl doivent avoir une voiture doivent savoir comment construire des trucs (de préférence blancs ou gays) en disant simplement * hausser les épaules emoji * (et ne pas gaf sur qui je suis ou ma musique juste J’ai besoin que tu viennes travailler *smiley*),’ a-t-elle posté sur la page qui est immédiatement devenue virale.

Naturellement, Twitter s’est déchaîné avec l’offre d’emploi désormais infâme qui a déclenché un contrecoup parsemé de commentaires hilarants et mesquins.

Quelques heures plus tard, Walker a répondu avec une vidéo condescendante destinée aux critiques de l’offre tendance qu’elle prétend avoir remplie.

« Si vous ne savez pas de quoi vous parlez, alors pourquoi en parlez-vous ? » dit-elle. “J’aimerais vraiment le savoir. “Oh, 2 000 $ ne suffisent pas, 2 000 $ ne suffisent pas.” Comment savoir si ce n’est pas suffisant ? J’aurais pu dire à quelqu’un de venir ici une fois par semaine et de sentir mon trou du cul et de partir. Comment savez-vous que ce n’est pas assez? Connaissez-vous la description du poste? Connaissez-vous les horaires ?

Oh, mais elle était loin d’avoir fini.

Quant à sa préférence pour un homme blanc ou gay, eh bien, elle a continué à expliquer son raisonnement tout en disant qu’elle n’avait pas à s’expliquer.

« Et puis parler de… ‘Pourquoi un homme blanc et pourquoi un homme gay ?’ » se moqua-t-elle. « J’ai toujours embauché des Noirs. Tous ceux qui travaillent pour moi sont noirs. Si je veux embaucher une personne blanche, vous avez l’air de faire preuve de discrimination, où est le problème ?

«Je veux un homme gay parce que je ne veux pas que personne me drague et je voulais une personne blanche, parce que honnêtement, vous n *****, vous savez tous comment agir n *****. Honnêtement, je suis vraiment fatigué, je suis vraiment fatigué, mais c’est une autre putain d’histoire.

« Et si on s’occupait de nos affaires ? elle a continué. “J’utilise cette plate-forme comme je suis censé l’utiliser – pour les affaires. J’ai fini par embaucher un homme noir et payer plus de 2 000 $, mais quand même, le fait que vous soyez vraiment dans mes DM me harcèle pour rien dont vous ne savez rien.