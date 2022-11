Summer Walker parle du camouflet des Grammys 2023

Summer Walker s’exprime après avoir été une fois de plus négligée par la Recording Academy. “Ça va”, a déclaré la chanteuse frustrée à propos du plus récent camouflet, son deuxième consécutif.

Comme indiqué précédemment, les nominations aux Grammy Awards 2023 ont été annoncées mardi et Beyoncé, Mary J. Blige, Snoh ​​Aalegra et Jazmine Sullivan ont toutes été nominées dans la catégorie R&B. Absent de la liste cependant, Sumer Walker qui l’a libérée Toujours dessus album en novembre dernier.

Un certain nombre de fans se sont demandé pourquoi Summer manquait à la liste…

et le juge Baiden de Love Renaissance, le label auquel Summer Walker a signé, a tweeté son mécontentement face au camouflet.

Selon le directeur de la musique, Walker’s Toujours dessus album est une “masterclass” dans l’écriture de chansons et il “a brisé tous les disques” tout en affectant la culture.

Toujours dessus a battu le record d’Apple Music pour la plus grande sortie d’album pour une artiste féminine et chaque chanson classée entre le n ° 1 et le n ° 22 sur le tableau des meilleures chansons tous genres d’Apple Music. Il a également fait ses débuts au n ° 1 du classement Billboard 200, déplaçant 166 000 unités d’album équivalentes et décrochant les 18 de ses pistes éligibles sur le Billboard Hot 100.

“J’ÉTAIS COOL LORSQUE NOUS AVONS ÉTÉ SNOBBÉ POUR CELA, MAIS ENCORE IL A ÉCLATÉ TOUS LES RECORDS AFFECTANT LA CULTURE ET ÉTAIT UNE MASTERCLASS SUR L’ÉCRITURE DE CHANSON -” a écrit Baiden. « LES GRAMMYS NE RECONNAISSANT PAS SUMMER WALKER ME FONT VRAIMENT PERDRE MA FOI COMPLÈTE EN CETTE ENTITÉ DANS SON ENSEMBLE – IL EST TEMPS D’AVANCER, J’AI PEUR »

Il s’est également demandé si les artistes féminines noires étaient délibérément exclues.

« PAS D’ÉTÉ, PAS DE KEHLANI, PAS D’ARI, PAS DE SZA ? a tweeté Baisden. “On dirait que c’est quelque chose contre une jeune femme noire qui ne fonctionne pas avec leur remise de prix – parlons-en.”

Êtes-vous d’accord pour dire que Kehlani, Ari Lennox et SZA méritaient également des nominations aux Grammy ?

Comme Baiden et les fans, Summer Walker s’est demandé ce qu’il faudrait pour être nominé pour un Grammy.

“[And] quant aux Grammys, pour un [second] temps, les maths ne sont littéralement pas des maths… », a écrit Walker sur son InstaStory. ‘J’étais [going to] poster des chiffres mais ça va. Au moins les rues [f**k] avec moi. Tu emballeras toujours chaque spectacle [and] soutien à chaque fois que je tombe, alors merci pour l’amour que je reçois.

Jusqu’à présent, il semble que la plupart des gens s’accordent à dire que l’heure d’été pour un nominé aux Grammy est dépassée et qu’ils sont Au-dessus.

D’autres pensent cependant qu’une nomination à Summer Walker n’est pas réaliste car elle pourrait éliminer les meilleurs prétendants comme Beyoncé, Jazmine Sullivan et Mary J. Blige.

Que pensez-vous du fait que Summer Walker a été snobé par les Grammys ?