Summer Walker parle de la parentalité et de sa vie amoureuse « Caresha s’il vous plaît »

En ce que YungMiami l’a appelée « l’interview préférée » Marcheur d’été a pris conscience de sa vie dans les coulisses du dernier épisode de Caresha s’il vous plaît.

« Caresha Winfrey » a encore frappé ! Elle a amené Summer Walker à s’ouvrir comme jamais auparavant. Les fans ont connecté les paroles personnelles du chanteur énigmatique, mais la convo révélant les nombreuses facettes de l’été a rendu cela Caresha s’il vous plaît Un à regarder.

Caresha a posé toutes les bonnes questions et Summer n’a pas hésité à trouver les réponses ! – ✨Brittney✨ (@Realb_365) 26 mai 2023

Les deux méchants se sentaient comme de vieux amis alors que Miami plongeait dans tous les sujets que nous voulions savoir. Summer a parlé de la nouvelle ère de Effacer 2les hauts et les bas de la maternité, le drame du bébé papa avec London et Larry, et son nouveau boo Lil Meech.

Summer Walker entre dans son ère de fille douce avec Effacer 2: ère doucedevient vulnérable à propos de sa musique : « C’est comme un journal »

Les jours de drame sont derrière Summer, et sa nouvelle musique le reflète. Elle a annoncé que le nouvel EP Effacer 2: ère douce reflète une nouvelle vie douce de protéger sa paix. Contrairement à l’album live Clair, L’été chante « un temps plus heureux ».

«Je suis dans mon ère de fille douce. J’essaie d’avoir une vie douce. Je ne me dispute avec personne », a-t-elle déclaré, expliquant qu’elle voulait juste se détendre, voyager et profiter de ses enfants. « Je ne fais pas de drame. Je suis maman ! »

Malgré les attentes de tripler sur Au-dessus succès, Summer est fière d’avoir trouvé sa confiance intérieure, sa paix et sa croissance. Le rappeur « Act Bad » l’a félicitée pour son énergie « no bullsh * t » et a encouragé Summer à montrer plus de personnalité.

Summer a crédité la thérapie d’avoir dépassé la peur du jugement et des réactions négatives pour être à nouveau vulnérable dans sa musique.

« J’essaie d’être comme, ‘Je vais me ressaisir, me concentrer sur ma marque et agir correctement.’ Puis quelque chose se passe où je finis par secouer mon *ss ou jurer quelqu’un. Ensuite, ce n’est qu’un cycle », a expliqué Summer. « F * ck people », a conseillé Maimi. « C’est une toute nouvelle génération et nous avons besoin de cette personnalité d’artiste.

Regarder Summer & Caresha & I loveeee comment Caresha parle de la vie à Summer. Elle a raison, on adore le côté fun/ratchet de l’été 🥹 mais je comprends aussi Summer, je ne mettrais pas ma personnalité là non plus car mfs a toujours quelque chose à dire #CareshaPlease – Magnifique 🧡✨ (@PrettyMandatory) 26 mai 2023

Les deux interprètes aspiraient à plus d’amour et d’âme dans le R&B, mais Summer a déploré que la radio donne la priorité aux succès de TikTok. La mère de trois enfants laisse la toxicité derrière elle dans sa musique et dans sa vie personnelle.

Summer Walker parle de la coparentalité et des ex désordonnés Larry et London sur da Track après le flip!