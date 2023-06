Summer Walker a donné un concert inoubliable jeudi soir au Cobb Energy Performing Arts Center dans sa ville natale d’Atlanta, en Géorgie.

Des voitures se sont alignées autour du pâté de maisons et d’innombrables fans ont rempli le Cobb Energy Performing Arts Center pour regarder et célébrer la croissance du hitmaker multi-platine, Summer Walker. La maman de trois enfants a interprété des tubes lors de son concert à guichets fermés de son nouvel EP en tête des charts ‘CLEAR 2: SOFT LIFE EP.’

L’EP est sorti le 19 mai et a déjà recueilli des critiques élogieuses. L’EP de neuf titres, une suite de l’EP CLEAR de 2019, propose une gamme étoilée de collaborateurs de premier plan tels que Childish Gambino et J. Cole et le travail de production de Solange, Steve Lacy, John Kirby et Jay Versace.

« Pour mes nouveaux auditeurs, je veux faire savoir que les projets CLEAR sont ma musique préférée à faire, c’est la seule fois où je m’amuse vraiment à faire de la musique », a-t-elle écrit sur Instagram. « C’est brut, c’est réel, c’est en direct. Ceci pour mes fans du jour 1, le reste d’entre vous aura tous des joints radio remplis de syntonisation automatique lorsque l’album sortira * eyeroll emoji * * visage souriant à l’envers * »

La soirée a commencé avec Bryan Michael Cox, lauréat d’un Grammy, producteur de disques, auteur-compositeur et DJ, qui a fait tourner des chansons préférées anciennes et nouvelles pour la foule. Alors que les fans continuaient d’emballer la salle de spectacle, un comédien local est monté sur scène pour divertir la foule et détendre l’ambiance.

Summer a finalement pris la scène et a ouvert le spectacle avec un nouveau single, « New Type » mettant en vedette Childish Gambino. Soyons les premiers à vous dire que le micro était allumé ! La chanteuse et compositrice était magnifique dans sa robe de soie accessoirisée de plumes et de diamants. Ses fans dévoués ont applaudi à chaque mouvement et ont chanté toutes les chansons mot pour mot.

Summer a changé de tenue à trois reprises et a séduit la foule lorsqu’elle a fait une entrée remarquée sur scène vêtue d’un body doré, scintillant et couleur chair avec un casque en voile assorti. Le groupe, l’orchestre et les chanteurs de fond étaient tous vêtus de blanc et ses danseurs complétaient le thème blanc, vêtus de leurs combinaisons scintillantes couleur chair. Co-artiste et réalisatrice, Teyana Taylor a aidé à chorégraphier, concevoir et coacher une performance que les fans de Summer Walker n’oublieront jamais.

La sensation R&B a pris des moments de son set extravagant pour rendre hommage à un ami et mentor, Erykah Badul’idole R&B D’Angelo et R&B OG Vin de Ginu. D’autres parties de son set comprenaient une vidéo BTS de Summer interagissant avec ses enfants, une autre chanteuse de R&B, SZA, le rappeur J.Cole, enregistrant en studio et plus encore.

Les fans ont ensuite reçu le micro et ont eu l’occasion de dire un message en direct dédié à Summer et aux autres fans assistant au concert. À la demande de Walker, sa base de fans engagée était vêtue d’une tenue de cocktail et correspondait à l’énergie de l’artiste sur scène.

Avant la fin du concert, l’invité spécial, ami et chanteur R&B Ari Lennox a rejoint Walker sur scène pour leur album à succès Unloyal. Le concert de la série CLEAR EP « One Night Only » de Summer Walker a définitivement donné le ton à tous ses futurs spectacles et donne aux fans un aperçu de la croissance de l’interprète en tant qu’artiste.

Achèteriez-vous un billet pour voir Summer Walker si elle décidait de partir en tournée ? Faites le nous savoir dans les commentaires!

Découvrez une galerie de photos du concert de la série CLEAR EP « One Night Only » de Summer Walker ci-dessous: