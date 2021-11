Summer Walker lance un nouveau tatouage de visage ‘Larry’ en l’honneur de son petit ami et les fans sont confus

Tatoué ! Summer Walker a fait ses débuts avec une nouvelle encre sur son visage en l’honneur de son petit ami LVRD Pharaoh, et il a montré son tatouage similaire dans une nouvelle série de photos PDA.

Marcheur d’été montre son engagement envers son nouvel homme, Pharaon du LVRD, avec un tatouage facial de son nom. La chanteuse s’est rendue sur Instagram le 22 novembre pour partager un montage vidéo de photos d’elle-même et de LVRD Pharaoh allongés dans son lit et montrant leur nouvelle encre faciale assortie. Les deux ont chacun leurs noms gravés en permanence sur le côté de leurs yeux. Le tatouage de Summer porte le vrai nom de LVRD Pharaoh, Larry, tandis que le sien dit son nom, Summer. Sur les photos, les tourtereaux sont collés les uns aux autres au lit et emballent sur le PDA dans différentes positions (PG).

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Akward Kween 🖤👑 (@summerwalker)

La nouvelle encre a reçu des messages mitigés de la part des fans. Alors que certains supporters fidèles étaient ravis de voir Summer si heureux, d’autres se sont rendus dans la section des commentaires pour exprimer leur confusion. « Fille, tu as littéralement perdu la tête », a écrit une personne, tandis qu’une autre a ajouté: « L’été, je pensais que nous avions appris notre leçon. » Quelqu’un d’autre a également écrit : « Je t’aime mais ce n’est pas ça ma sœur. Tu n’as même pas guéri de la dernière relation.

La rumeur dit que Summer et LVRD Pharaoh se connaissent depuis des années et sont même sortis ensemble pour la première fois avant qu’elle ne soit une chanteuse célèbre. Summer a annoncé pour la première fois qu’elle voyait LVRD Pharaoh en août lors d’un Instagram Live. En octobre, elle a jailli de la relation sur le site de médias sociaux. « Tellement reconnaissant d’avoir cet homme », a écrit Summer. « Il augmente simplement ma qualité de vie globale. Je n’ai jamais eu quelqu’un qui m’a mis moi et mon enfant en premier avant tout. Ne pas avoir à lever le petit doigt, pour que quelqu’un soit vraiment intelligent émotionnellement et spirituellement et investi en moi. C’est nouveau et c’est agréable.

Summer a une fille, née en mars 2021, qu’elle partage avec son ex, Londres sur Da Track. Les deux avaient une relation de haut en bas, qui était la majorité de l’inspiration pour le récent album de Summer, Toujours pas fini, publié plus tôt ce mois-ci. Summer et London on da Track se sont séparés pour de bon au cours de l’été 2021 et se sont lancés dans une querelle sur les réseaux sociaux en août. Summer a également appelé publiquement les mères des autres enfants de Londres.

« Vous me terrorisiez tous pendant deux ans, frère, parce que j’étais avec le négro », a-t-elle écrit. «Je l’ai rendu pour les mêmes raisons que vous me terrorisiez tous depuis deux ans… J’ai essayé, du mieux que j’ai pu, de le garder impliqué dans la vie de ses enfants, et vous avez tous essayé de m’en vouloir. Je n’avais rien à voir avec ça. » Inutile de dire que les choses ne se sont pas bien terminées, mais l’été semble définitivement prospérer maintenant!