Summer Walker et Lil Meech font leurs débuts en couple sur le tapis rouge

Summer Walker et Lil Meech ne laissent aucun titre ruiner leur relation, faisant leurs débuts en couple sur le tapis rouge aux BET Awards dimanche soir.

La chanteuse « Still Over It » et son acteur boo Demetrius « Lil Meech » Flenory Jr. ont franchi une nouvelle étape dans leur relation ce week-end, faisant leur première apparition publique en couple pour les BET Awards 2023.

La paire s’est certainement habillée pour l’occasion, se présentant sur le tapis rouge dans des ensembles entièrement noirs assortis et montrant toutes sortes de PDA alors qu’ils posaient ensemble. On peut voir le couple sourire gentiment devant les caméras alors qu’ils s’enroulent dans leurs bras l’un autour de l’autre, et en quelques clichés, Lil Meech plante un baiser sur la joue de sa petite amie pendant qu’elle ferme les yeux et profite du moment.

Walker et Meech ont déclenché des rumeurs de romance pour la première fois début mai lorsque le BMF la star a publié plusieurs photos de lui et de Walker sur son histoire Instagram, selon les rapports de HipHopDX. Le couple maintenant confirmé a encore alimenté les spéculations lorsqu’ils ont été repérés ensemble à plusieurs reprises, Walker répondant enfin aux rumeurs sur Yung Miami. Caresha s’il vous plaît podcast.

Leurs débuts en couple sur le tapis rouge font suite à un drame pour le couple, qui a fait la une des journaux la semaine dernière suite à des allégations selon lesquelles Lil Meech aurait trompé Walker. La comédienne Jess Hilarious s’est jointe à la conversation en disant à Meech de « continuer à tromper » le chanteur afin que les fans puissent en tirer de la bonne musique, ce que le couple n’a pas apprécié. Elle a également dit le BMF l’acteur avait l’air « malodorant », ce qui l’a incité à montrer les reçus du comédien dans ses DM Instagram.

Jess Hilarious a discuté du drame dans une récente interview avec La salle de l’ombreaffirmant qu’elle n’essayait jamais de s’entendre avec Lil Meech, insistant sur le fait qu’il n’est pas son genre.

L’humoriste a expliqué qu’elle organisait une fête d’anniversaire à Baltimore à laquelle elle voulait qu’il assiste, ce qui explique pourquoi elle lui a demandé s’il était en ville.

« Je sais qu’il puait encore plus loin », dit-elle à propos de ses accusations. « Je pense qu’il est dope en jouant le rôle de son père. je complimentais [him].”

Il semble que le drame entre ces trois-là soit loin d’être terminé.