Summer Walker défend son petit ami Lil Meech de Jess Hilarious

Summer Walker prend la défense de son petit ami, Lil Meech.

La chanteuse « Still Over It » s’est rendue sur les réseaux sociaux cette semaine pour s’engager dans un échange houleux avec la comédienne Jess Hilarious à propos des commentaires qu’elle a faits à propos de son petit ami.

L’humoriste s’est frayé un chemin dans la situation après avoir déclaré que Walker en faisait « trop » après avoir envoyé un message à une femme avec laquelle Lil Meech aurait rampé et qui a fait la une des journaux cette semaine.

En co-hébergement Le club du petit-déjeunerJess a poursuivi en conseillant le BMF l’acteur de « continuer à tricher » pour que la musique de Summer soit positivement affectée avant de prétendre qu’il est « puant » en faisant référence à une rumeur désordonnée sur Internet à propos de la star.

En réponse à ces accusations, Meech a ri de tout cela, accusant Jess Hilarious de lui avoir envoyé ses propres messages « coquins ». En eux, elle a dit qu’elle était «fière de lui» et a demandé s’il était toujours dans sa ville natale de Baltimore.

« Comment je pue mais cette créature instable @jesshilarious_official dans mes DM essayant de se faire choisir », a-t-il demandé dans un commentaire. « Je vois pourquoi tu es fou maintenant… C’est un monde fou dans lequel nous vivons. »

Walker a adopté une approche plus sérieuse pour mettre fin à ces accusations, abordant la comédienne dans quelques longs messages vus par La salle de l’ombre.

« Jess tu es vraiment un *** **** bizarre quelle femme noire espérait qu’une autre femme noire continue de se faire tromper lol comme un câlin ? C’est sombre. & puis félicite un homme, essaie de se lier avec lui et se retourne peu de temps après pour dire qu’il pue. Elle a poursuivi: « Avez-vous même rencontré l’un de nous? Je comprends que tu n’étais le premier choix de personne dans cette émission [MTV’s Wild N Out] mais ce n’est pas comme ça que vous essayez de solidifier votre place. Comme si tu manquais JUSTE d’être anéantie par un seigneur des chromosomes, pardonne-moi mais putain ! « On pourrait penser qu’en étant si moche, on essaierait d’être plus doux », a écrit Summer. « Être moche à l’intérieur et à l’extérieur n’est pas une bonne combinaison et ne vous mènera PAS loin dans cette industrie. »

Summer a ensuite envoyé un message au public, insistant sur le fait que les fans essayant de suivre chacun de leurs mouvements doivent « MOVE TF ON ». Elle a également dit qu’elle et Meech n’essayaient même pas de faire connaître leur relation au public, mais une fois qu’ils ont été dévoilés, ils ne sont arrivés sur les blogs que parce que les fans « ont enquêté si dur ».

« C’est incroyable de voir à quel point je me réveille heureux tous les jours en passant du bon temps avec mes enfants, en profitant de mon argent, en profitant de mon homme et nous créons les blogs tous les jours pour rien. Ça donne l’obsession », a-t-elle écrit.

Walker a ensuite abordé les allégations de tricherie et s’est assuré de préciser que cela n’affecterait pas sa relation, quoi qu’en pense quelqu’un.

« Je me fiche de ce que vous pensez tous être embarrassant », a poursuivi le chanteur. « Je ne pars pas, nous l’avons déjà dit, alors trouvez quelqu’un d’autre à obséder. »

Les rumeurs d’infidélité du rappeur ont commencé lorsque des photos ont été partagées en ligne d’une femme, qui n’était pas Summer, portant son sweat à capuche et sa chaîne.

En réponse, Lil Meech a écrit dans un article sur les réseaux sociaux: « Vous avez tous besoin d’aide et vous croirez n’importe quoi, Summer ne va nulle part pour que tout le monde puisse retourner à sa vie merdique et continuer à haïr – nous en vacances .”

Au moins, ils sont tous les deux sur la même page.