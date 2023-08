Summer Walker annonce apparemment sa rupture avec Lil Meech

Il semble que les choses soient officiellement terminées entre Summer Walker et Lil Meech.

La chanteuse « Still Over It » s’est rendue sur les réseaux sociaux cette semaine pour faire allusion à la fin de sa relation avec l’acteur, faisant savoir à ses partisans qu’elle ne peut pas supporter ses manières de tricherie, même si elle a essayé.

« Je ne peux pas faire ce truc de triche », a-t-elle écrit dans sa première histoire Instagram lundi.

Elle a ensuite fait référence à Meech dans son prochain message, bien qu’elle ne l’ait pas mentionné par son nom. Pour une raison quelconque, cependant, elle a mentionné la petite amie de longue date de Lil Baby, Jayda Cheaves, lui jetant un peu d’ombre pour être restée avec le rappeur suite à ses infidélités.

« J’ai fait de mon mieux pour être Jayda Wayda mais je n’ai pas pu », a écrit Walker. « C’était mignon cependant, je lui souhaite le meilleur. »

Après avoir été impliquée dans la rupture sans raison, Jayda s’est rendue dans la section des commentaires d’Instagram pour répondre au sous-marin de Summer.

« J’ai appris ma leçon après UN enfant », a écrit Jayda, faisant apparemment référence aux multiples enfants de Walker. « Les Mfers d’ici commencent leurs propres tendances et essaient de M’insérer pour rire dans la salle d’ombre. NON. »

Elle a ensuite posté sur son Snapchat, insinuant que Summer est dans ses DM essayant de jouer gentiment tout en l’ombrageant publiquement tout au long de sa rupture.

« Les Mfers restent tryna cap cool dans les DM mais bizarres publiquement », a écrit Cheaves. « C’est pourquoi je suis hors de cette merde. »

Quant à la séparation de Summer de Lil Meech, cela fait suite à de précédentes allégations d’infidélité, qui, selon le couple, ne gêneraient pas leur relation.

Le mois dernier, une femme nommée Anisa Ali Abdu a affirmé que Meech l’avait contactée dans un DM pour lui demander de « faire une histoire » et d’agir comme s’ils n’étaient que des « potes ». Elle a également posté une photo portant apparemment la chaîne de l’acteur. Mais, en réponse, Meech a déclaré que Walker ne le quittait pas, peu importe.

« Vous avez tous besoin d’aide et vous croirez n’importe quoi », a-t-il répondu, ajoutant: « L’été ne va nulle part, donc tout le monde peut retourner à sa vie merdique et continuer à détester – nous en vacances. »

Bien qu’elle ne soit peut-être allée nulle part à l’époque, il semble que cette confiance l’ait définitivement rattrapé.