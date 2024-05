Drake a promis que « ambiance estivale» viendra via un nouveau collaborateur. Le rappeur de 37 ans apparaîtra deux fois aux côtés de Camila Cabello sur son prochain album C,XOXO.

Le Pop star latine a expliqué comment les collaborations se sont nouées dans une récente interview avec Panneau d’affichage. « C’est le putain de GOAT, donc c’était comme viser les étoiles », a-t-elle déclaré, révélant qu’elle l’avait contacté via les DM d’Instagram. «Je lui ai montré l’album quand je me suis senti suffisamment à l’aise et il l’a vraiment aimé. [The feature] est sorti d’un lieu non transactionnel. Il a eu cette idée d’une chanson intitulée « Hot Uptown », et j’avais l’impression d’être en ville. J’étais à Miami.

Le 6 Dieu aura également une chanson entièrement personnelle intitulée « Uuugly ». L’intermède, selon Cabello, est né d’un pur égoïsme. « Pourquoi a-t-il sa propre chanson ? Parce qu’égoïstement, je veux juste entendre Drake sur mon propre album », a-t-elle déclaré. Panneau d’affichage. « J’aime ça pour moi – c’est comme cette humeur rebelle. Qui a dit que je ne pouvais pas faire ça ? C’est Drake qui parle de sa merde.

Drake et Camila Cabello sont devenus viraux l’année dernière lorsqu’ils ont été photographiés en train de faire du jet ski à Turks & Caicos, et elle a révélé à Panneau d’affichage qu’ils travaillaient également sur la musique. C,XOXO sera disponible le 28 juin.

Drizzy n’est pas étranger à travailler avec des artistes latins. En 2014, il rejoint Romeo Santos sur « Odio ». Quatre ans plus tard, il rejoint Mauvais lapin pour le coup « MIA» et a enchaîné l’année suivante avec une apparition sur « Ela É do Tipo » de MC Kevin o Chris.

Plus récemment, Bad Bunny a rejoint la superstar torontoise et PARTYNEXTDOOR sur le remix de « Loyal » en 2020. L’année dernière, Benito figurait sur « Gently » de l’album d’octobre 2023 de Drake. Pour tous les chiens.

Ces disques de Drake et Camila Cabello pourraient bien être le début de ses « vibrations estivales » promises. Le week-end dernier, il a été vu dans un selfie avec son producteur, Gordo, et une légende qui disait « Vous les gars, prêts pour l’été 2024… » Le producteur anciennement connu sous le nom de DJ Carnage est connu pour avoir produit cinq morceaux sur l’album dance 2022 de Drake. Honnêtement, tant pisà savoir « Currents », « Calling My Name », « Sticky », « Massive » et « Tie That Binds ».

Gordo a également produit « Gently » avec Bad Bunny et «Papa bébé riche»avec SZA et Sexyy Red. Donc, s’il y a quelqu’un sur qui avoir confiance lorsqu’il s’agit de produire le Dégrassi Dans le prochain « Summer Vibes » de la star, ce serait lui.

Bien sûr, cette concentration musicale chaleureuse survient après que le père d’un enfant se soit retiré de sa tension. rivalité avec Kendrick Lamar. Le duo « Poetic Justice » s’est déchaîné, avec six chansons sorties en 5 jours : «Euphorie » « 6h16 à Los Angeles » « Questions de famille», « Rencontrez les Graham », «Pas comme nous» et « Le cœur, partie 6 ». Plus d’une semaine après « The Heart », il a posté une photo d’un soldat debout en face de la cavalerie pour symboliser la bataille « 20 contre 1 » à laquelle il faisait partie. « De bons moments », a-t-il écrit en légende. « L’été vibre ensuite. »

