Summer sweet spot: pourquoi le fan de Newcastle, Matt Ketchell, savourera les trois prochains mois plutôt que de compter jusqu’à la saison prochaine

En allant au travail aujourd’hui, j’ai mis à jour mon calendrier avec les dates de la phase de groupes de la Ligue des champions. En tant que fan de Newcastle United, c’était « un moment », croyez-moi.

J’ai vu ce club battre la Juventus en phase de groupes 2002/03. Je me suis rendu à Milan pour voir l’équipe de Sir Bobby Robson faire match nul 2-2 contre l’Inter lors de la 2e phase de groupes. Mais ce qui s’est passé au cours des 20 années qui ont suivi cette saison a signifié que je n’ai plus jamais eu à envisager les dates de la Ligue des champions.

Mais maintenant, ils sont de retour, apparemment de nulle part, en avance sur le programme de tout le monde. Il y a moins de deux ans, je me tenais à l’extérieur en regardant une équipe de Steve Bruce Newcastle faire match nul 1-1 à Watford. C’était fin septembre. Newcastle a récolté trois points en six matchs et il en faudrait neuf autres avant de finalement remporter un match de championnat (à domicile contre Burnley) le 4 décembre 2021.

Maintenant, les fans de Newcastle United comme moi effacent les mardis et mercredis de leur agenda. Mais plutôt que de compter les jours jusqu’à début septembre, lorsque la phase de groupes de la Ligue des champions débutera, je vais les savourer.

Si le football européen devient un incontournable du Tyneside, nous n’aurons jamais tout à fait le même sentiment d’espoir, d’opportunité et d’excitation. Cela deviendra normal. En ce moment, la Ligue des champions ne semble pas normale.

Tout est devant les fans : signatures d’élite, mises à niveau des infrastructures, soirées européennes, finales, trophées. C’est une fusée spatiale vers une nouvelle frontière. Ironiquement, la dernière fois que Newcastle a remporté un trophée, un être humain n’avait même pas mis le pied sur la lune.

Les fans de Manchester City ont depuis longtemps perdu ces sentiments en ce qui concerne la Ligue des champions. Pour eux, le mot UEFA signifie stress, pression, attente, sanctions ! S’ils perdent leur finale le 10 juin contre l’Inter Milan, un seul match aura gâché ce qui devrait être la plus belle saison de leur histoire. Peut-être la meilleure saison jamais réalisée par un club britannique.

Pendant ce temps, les fans de Newcastle United sont dans le sweet spot. Le club a dépassé les attentes, il a une longueur d’avance. Ce pourrait être la dernière fois depuis longtemps que les attentes sont dépassées. C’est spécial.

La rapidité du voyage depuis la prise de contrôle d’octobre 2021 et la composition du groupe de propriété ont rendu ce succès différent des périodes dorées précédentes sous Kevin Keegan et Sir Bobby Robson.

Wor families – Les joueurs, le staff et leurs familles posent devant le Gallowgate End pour célébrer la qualification de Newcastle pour la Ligue des Champions (Crédit image : Getty)

Newcastle n’est plus la deuxième équipe préférée des gens et cela ne fera que s’accentuer. Sous Eddie Howe, Newcastle est devenue intense, organisée, concentrée et débrouillarde. Ce dernier produit en particulier semblait devenir un énorme sujet de discussion dans les médias du football, mais la « merde », comme certains pourraient le décrire (je préfère l’appeler gérer un match et le voir) est un outil essentiel pour réussir en Europe. concours.

« Il y a beaucoup de haineux dans le football” a déclaré le directeur adjoint de Newcastle, Jason Tindall aux médias après que Newcastle ait obtenu un point pour assurer mathématiquement la qualification en Ligue des champions. Tindall lui-même a personnellement attiré une foule de haineux en ligne à la suite de son rôle à Newcastle. « Beaucoup de gens n’aiment probablement pas le fait que Newcastle défie au sommet de la Premier League et aille en Ligue des champions. »

Il a raison. La montée de Chelsea au milieu des années 2000 et de Manchester City dans les années 2010 nous dit que plus de succès signifie plus de haine et plus de jalousie.

Cet été, le classement parmi les quatre premiers de Newcastle est une nouveauté relative par rapport aux neutres. Les fans non-Newcastle pourraient même se retrouver à remarquer à quel point « le bon travail d’Eddie Howe a été fait », à quel point il est rafraîchissant de voir l’établissement traditionnel déboursé. Rien ne dure éternellement, surtout dans le football.

Alors je vais chérir cet été. Madrid, Munich, Milan sont au coin de la rue. Aventure, espoir et opportunité aussi. Il y aura des histoires quotidiennes de mises à niveau et de dévoilements. Mais les crises de colère, la pression, les attentes et le stress sont au rendez-vous. C’est le rugueux inconfortable qui vient avec la douceur d’être un «grand club».

Le directeur adjoint de Newcastle United, Jason Tindall, fait taire les « haineux » du football (Crédit image : Getty)

Nous y avons goûté un peu vers la fin du match d’hier soir contre Leicester. À 0-0, les hommes de Dean Smith ont commencé à assembler des passes dans les braises mourantes du match. Le langage corporel des joueurs de Newcastle s’est raidi. Cela reflétait ce qui se passait dans la tête de leurs supporters qui se turent momentanément, nerveusement.

« Si Leicester marque maintenant, nous devrons aller à Chelsea et obtenir quelque chose ». Si Nick Pope n’avait pas repoussé la volée cinglante de Timothy Castange, nous aurions eu six jours entiers de pression nauséabonde qui auraient pu aboutir à la perte d’une place en Ligue des champions à Stamford Bridge. L’outsider de la relégation aurait battu le favori des bookmakers.

C’était inconfortable. Les fans de Manchester City en feront l’expérience à plus grande échelle, avec des enjeux plus élevés, à Istanbul le mois prochain.

J’ai des rêves fiévreux sur les derniers instants d’une finale ou d’un match à Newcastle, qui pourraient entraîner de l’argenterie. C’est une agonie inexplorée pour la plupart des fans de Newcastle.

Mais, ça peut attendre. Ce moment où tout semble nouveau, frais et excitant, il faut l’embrasser. Je vais profiter de chaque jour entre maintenant et le son de cette musique de la Ligue des champions qui retentit autour de St. James ‘Park en septembre. Alors tenez-vous bien à partir de là.