Summer Spellman, enceinte de Coronation Street, vend son bébé dans des scènes de Noël déchirantes

SUMMER Spellman ira de l’avant avec son terrain de vente de bébés dans Coronation Street ce Noël.

Après avoir découvert qu’elle attendait son premier enfant, Summer a décidé de se faire avorter.

L’été est très prégnant dans les scènes de Noël[/caption]

Va-t-elle remettre son bébé à Esther et Mike ?[/caption]

Elle emmène son père adoptif Billy avec elle pour rendre visite au couple[/caption]

Le couple lui a offert 10 000 £ pour son bébé[/caption]

Mais cette semaine à Coronation Street, elle est persuadée par Esther et Mike de garder le bébé – moyennant un paiement en espèces.

Et après avoir réalisé à quel point son petit ami Aaron avait besoin d’argent, Summer accepte.

Dans de nouvelles images de tournage, on peut voir Summer très enceinte rendre visite à Esther et Mike à Noël.

Et il semble clair qu’elle a accepté de remettre son bébé.

Les fans ont déjà exprimé leur déception lors de la première rencontre avec le scénario.

Lors du voyage de vendredi sur les pavés, Summer, 18 ans, interprétée par Harriet Bibby, semblait mal à l’aise à l’idée de vendre son bébé aux nouveaux arrivants Esther et Mike.

Cependant, lorsque son petit ami Aaron Sandford (interprété par James Craven) affirme que son père Eric a besoin d’aller en cure de désintoxication pour sa dépendance à l’alcool, Summer commence à y réfléchir.

C’est parce que la thérapie d’Eric coûterait une somme époustouflante – 10 000 £, pour être exact.

Sachant à quel point il sera difficile pour Aaron d’obtenir l’argent seul, Summer rencontre Mike et Esther dans un hôpital privé et accepte de devenir leur substitut pour de l’argent.

Le couple assiste à l’analyse de Summer et promet de lui fournir tout le soutien émotionnel et financier dont elle a besoin.

Summer, d’autre part, n’a en tête qu’Aaron et son père et exige les 10 000 £ d’avance.

Dans des scènes ultérieures, elle rencontre Aaron et annonce qu’elle est toujours enceinte.





Summer laisse ensuite tomber la plus grosse bombe qu’elle ait – elle abandonnera le bébé à Mike et Esther afin d’avoir les 10 000 £ dont il a besoin pour que son père entre en cure de désintoxication.

Cela laisse la jeune face aux parties difficiles de la grossesse et elle voit bientôt les conseils du Dr Gaddas sur ses nausées matinales.

Lorsqu’elle rentre chez elle, elle est submergée par une vague de nausées, vomissant dans l’évier – convainquant son tuteur Billy Mayhew (Daniel Brocklebank) que son trouble de l’alimentation s’est à nouveau déclenché.

Summer retrouve bientôt Billy aux côtés de Todd Grimshaw et Paul Foreman qui l’attendent pour une intervention.

Va-t-elle leur dire la vérité sur ses projets ?

Aaron la soutiendra-t-il pendant sa maternité de substitution – si elle va vraiment jusqu’au bout ?

Mike et Esther sont-ils dignes de confiance ?

Tout cela et plus encore sur Coronation Street, diffusé les lundi, mercredi et vendredi à partir de 20h.

Summer avait auparavant refusé d’être une mère porteuse pour Esther et Mike[/caption]

Mais elle change d’avis pour Aaron[/caption]