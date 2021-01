La vie de Summer Spellman de CORONATION Street sera laissée en suspens la semaine prochaine lorsqu’elle sera heurtée par une voiture après que les intrigues de Todd Grimshaw aient pris une tournure désastreuse.

Todd a utilisé une fausse victime d’abus appelée Will pour séparer Billy et Paul ces dernières semaines.

Mais la semaine prochaine, l’intrigant prend les choses d’un cran, ordonnant à Will de pénétrer dans l’appartement de Billy et Paul et de casser les choses.

Le désastre survient, cependant, lorsque Summer heurte Will et se précipite à l’extérieur dans la rue, où elle se heurte à la trajectoire d’une voiture qui approche.

Lorsque Paul révèle à contrecœur que Will était à l’origine du cambriolage qui a causé l’accident de Summer, Billy s’en prend à Paul pour avoir amené l’adolescent dans leur vie.

Quand Summer rentre de l’hôpital plus tard dans la semaine, elle remarque que Paul et Billy semblent en désaccord.

Todd a-t-il enfin réalisé son souhait et divisé la paire?

Les téléspectateurs de Corrie savent que Todd a initialement utilisé Will pour amener Paul à enfreindre les règles de son travail de ligne d’assistance, en payant Will pour mentir sur l’abus et en suppliant Paul de se rencontrer en personne.

Mais Todd était furieux quand Paul a réussi à s’éloigner de l’adolescent, refusant d’être entraîné dans le désordre.

Le patron de Corrie, Ian MacLeod, a confirmé que Todd finirait par réussir et séparer Billy et Paul.

Il a dit Metro.co.uk: « [It’s an]Histoire d’amour incroyablement toxique.

« J’adore Todd, Gareth [Pierce] a été une vraie trouvaille et il a une chimie naturelle avec Dan Brocklebank.

Coronation Street choque alors que Debbie Webster avoue avoir assassiné Ray Crosby – tout en simulant secrètement sa mort

«Todd n’accepte jamais quelque chose de manière normale – ce sont des sacs de sottises, il aime en quelque sorte torturer, il est très égoïste quand il veut quelque chose et ce prix dans ce cas est Billy.

«D’une manière sournoise, il sape la relation de Billy et Paul – il obtiendra ce qu’il veut, mais les efforts qu’il déploie seront sa perte.

Il a ajouté: « De manière explosive et thriller-ish plus tard dans l’année, la tromperie de Todd sera révélée. »