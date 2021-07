Summer of Sustainability de Sky Sports : Mettre en évidence l’impact du changement climatique lors des grands événements sportifs | Nouvelles Nouvelles

0:31



Sky Sports abordera les enjeux qui affectent notre planète et les différents sports dans le cadre d’une campagne pour mettre en lumière l’impact du changement climatique

Sky Sports mettra en évidence l’impact du changement climatique lors de certains des événements sportifs les plus en vue du Royaume-Uni cet été, avant que le Royaume-Uni n’accueille la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique à Glasgow en novembre.

Dans ce cadre, les téléspectateurs de Sky Sports verront comment Sky, en collaboration avec les organes directeurs de certains des plus grands événements sportifs de l’été, tels que l’Open et le Grand Prix de Grande-Bretagne, aide les sports à organiser et diffuser des événements durables.

Mercredi, Sky Sports News lancera le L’été de la durabilité avec une journée de reportage en direct, racontant des histoires d’action climatique positive parmi les sportifs, les clubs et les organisations au Royaume-Uni.

Sky Sports News visera à mettre en évidence les situations où le changement climatique a eu un impact sur les sites sportifs et les personnes, à montrer à quel point la situation devient grave et à encourager son public à prendre ses propres mesures d’action climatique.

Le présentateur David Garrido dirigera la couverture de Sky Sports News et lui et nos journalistes diffuseront de Tottenham – le club de Premier League le plus durable – McLaren, Royal St. George’s, The Oval, Tokyo avec les Jeux olympiques imminents, Leeds Rhinos, Forest Green Rovers et bien d’autres encore, chaque sport et club racontant sa propre histoire durable.

L’été de la durabilité

Un certain nombre d’articles éditoriaux sur le changement climatique seront diffusés pendant l’Open et le Grand Prix de Grande-Bretagne, notamment un documentaire de 30 minutes sur le golf et un article sur le style de vie avec Nico Rosberg.

Plus tard dans l’été, Sky Sports Cricket présentera un court métrage documentaire, La crise climatique du cricket, et The Lions and The Hundred obtiendront également la certification albert et présenteront certaines des initiatives de lutte contre le changement climatique qui se déroulent dans ces sports et leur couverture.

