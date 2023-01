Summer Moon Coffee arrive à Crystal Lake – Shaw Local

Summer Moon Coffee ouvrira son premier emplacement dans l’Illinois à Crystal Lake avec une grande ouverture prévue de 7 h à midi samedi.

Le nouvel emplacement, 625 Cog Circle, unité D, au centre commercial Pingree près de la zone de loisirs de Three Oaks, appartient à l’équipe mari et femme Jesse et Emily Moffitt, qui ont déclaré dans un communiqué de presse qu’ils avaient choisi Crystal Lake parce que c’est ” une belle ville, pleine de petites entreprises qui offrent des plats délicieux, des activités [and] achats.”

Le magasin propose un service au volant, une commande en ligne à l’avance, une connexion Internet gratuite et des sièges à l’extérieur, selon le communiqué.

Lors de la grande ouverture, les 50 premiers clients recevront un sac de cadeaux Summer Moon, tandis que tous les clients pourront essayer gratuitement du café torréfié au chêne et des échantillons de Moon Milk jusqu’à épuisement des stocks. La boutique offrira également une chance de gagner un approvisionnement d’un an en café et d’autres réductions.

Summer Moon Crystal Lake ouvrira officiellement samedi, avec des heures de week-end de 7 h à 20 h et des heures de semaine de 6 h à 20 h.

Summer Moon Coffee, basé au Texas, compte 45 emplacements dans tout le pays, le plus proche étant celui de Kenosha, dans le Wisconsin.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur summermooncoffee.com.