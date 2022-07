Summer McIntosh remporte la médaille d’or au 400 m quatre nages féminin tout en établissant un record aux Jeux du Commonwealth

La nageuse canadienne Summer McIntosh a livré une performance dominante pour remporter la médaille d’or au 400 mètres quatre nages féminin lors de la première journée des Jeux du Commonwealth, vendredi.

Le phénomène de 15 ans a établi un nouveau record des Jeux en touchant le mur en 4:29.01 au Sandwell Aquatics Centre de Birmingham, en Angleterre.

Le natif de Toronto a remporté la victoire en terminant 7,77 secondes devant le médaillé d’argent Kiah Melverton, d’Australie. Il s’agit de la deuxième médaille et de la première médaille d’or du Canada à ces Jeux.

L’Écossaise Katie Shanahan a remporté le bronze avec un temps de 4:39.37.

Leurs compatriotes Ella Jansen (4:40.17) et Tessa Cieplucha (4:42.27) ont respectivement terminé cinquième et huitième.

McIntosh a réalisé le meilleur temps des qualifications plus tôt vendredi avec 4: 36,72. Elle a remporté l’or dans l’épreuve à Budapest le mois dernier pour devenir la plus jeune championne du monde de natation du Canada.

Le Canada a pris un bon départ dans la piscine vendredi, avec plusieurs autres nageurs qui se sont qualifiés.

Jansen rejoindra Mary-Sophie Harvey, Stephen Calkins et Ruslan Gaziev dans la finale du relais 4x100m libre mixte vendredi à 16h15 HE. L’équipe canadienne s’est qualifiée en 3:28.20 tout en terminant troisième au classement général.

Trois Canadiennes se sont qualifiées pour les demi-finales du 100 m papillon féminin prévues à 15 h 56 HE, dont la triple médaillée olympique Maggie Mac Neil.

La championne olympique en titre de London, en Ontario, a réservé sa place lors des qualifications avec le deuxième meilleur temps (57,94). Katerine Savard (58,56) et Rebecca Smith (58,89) se sont également qualifiées en terminant deuxièmes de leurs séries respectives.

Les autres olympiens canadiens Josh Liendo et Finlay Knox se sont qualifiés pour les demi-finales du 50 m papillon masculin, tandis que Javier Acevedo s’est qualifié pour les demi-finales du 100 m dos masculin.

Sa coéquipière olympique de Tokyo, Katrina Bellio, a obtenu une place dans la finale du 200 m nage libre féminin.

Les nageurs canadiens prêts à prendre d’assaut les Jeux du Commonwealth de 2022 L’animateur Rob Pizzo est accompagné de la nageuse olympique Brittany MacLean pour donner un aperçu des espoirs de médailles du Canada dans la piscine.

Le Canada remporte l’argent du sprint par équipe

Le trio canadien composé de Kelsey Mitchell, Lauriane Genest et Sarah Orban a remporté une médaille d’argent lors de la finale du sprint par équipe féminin aux Jeux du Commonwealth vendredi au Lee Valley VeloPark à Londres, en Angleterre.

Les Canadiens ont terminé juste derrière les médaillés d’or de la Nouvelle-Zélande avec un temps de 48.001, tandis que les Kiwis ont établi un nouveau record des Jeux avec un temps de 47.425. C’est la première médaille du Canada à ces Jeux.

Mitchell, Genest et Orban ont réservé leur place dans la finale plus tôt vendredi en terminant deuxièmes des qualifications avec un temps de 47,956. Ils participent également aux épreuves de sprint, de keirin et de contre-la-montre à Londres, plaçant le Canada dans une position solide pour monter à nouveau sur le podium du cyclisme sur piste.

Le Pays de Galles a battu l’Angleterre pour le bronze en 47,767.

Les Canadiens Tyler Rorke, Nick Wammes et Ryan Dodyk ont ​​échoué dans la finale de bronze du sprint par équipe masculin plus tard vendredi, terminant également derrière la Nouvelle-Zélande.

L’Australie a mené les qualifications et a battu l’Angleterre pour la médaille d’or dans un temps record des Jeux de 42,040.

