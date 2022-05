Summer Lee pourrait être la dernière addition à l’équipe si elle remporte la 12e primaire de Pennsylvanie

La représentante de Pennsylvania House, Summer Lee, pourrait devenir la dernière addition à l’équipe si elle remporte sa primaire démocrate mardi.

Lee, l’un des six challengers soutenus par les Justice Democrats, un PAC progressiste, se présente pour occuper un siège vacant dans le 12e district du Congrès de Pennsylvanie laissé vacant par le représentant Mike Doyle. C’est un siège démocrate sûr qui comprend Pittsburgh et les banlieues environnantes, et il est sur le point d’être une reprise clé pour les progressistes, si Lee remporte sa course cette semaine.

Lee est actuellement confronté à quatre autres candidats dans la course, dont l’avocat Steve Irwin, qui est soutenu par Doyle et de nombreux démocrates de l’establishment de la région. Lee, quant à lui, a le soutien de progressistes locaux ainsi que de dirigeants nationaux comme la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) et le sénateur Bernie Sanders (I-VT).

Il y a peu de sondages accessibles au public sur la course, mais un récent sondage d’Emily’s List, qui a approuvé Lee, la place en tête du peloton (de nombreux électeurs du sondage, cependant, étaient encore indécis). Si Lee devait gagner, sa victoire aiderait les démocrates progressistes à continuer de renforcer leur pouvoir au Congrès : en 2020, des candidats tels que les représentants Cori Bush (D-MO) et Jamaal Bowman (D-NY) ont remporté leurs courses, renforçant le flanc gauche du parti. .

Étant donné la victoire principale du membre du conseil municipal d’Austin, Greg Casar, dans le 35e district du Congrès du Texas, un siège sûr pour les démocrates, une victoire de Lee donnerait aux progressistes de la Chambre au moins deux nouveaux membres. Et avec un nombre accru, il y a une influence accrue sur la politique ou, si le GOP reprend la Chambre, une plus grande capacité à façonner la façon dont les démocrates réagissent à une majorité républicaine.

Les gains du bloc progressiste en 2020 ont permis au groupe d’avoir plus de poids sur les politiques sur lesquelles se concentrer et le moment des votes clés ce mandat. Par exemple, les progressistes ont initialement retardé le vote sur le projet de loi bipartite sur les infrastructures afin de pousser l’examen de la législation sur les dépenses sociales. En 2022, les progressistes envisagent plus de victoires dans des endroits comme la Pennsylvanie, le Texas et New York – tout cela pourrait les aider à renforcer encore plus leur main.

Summer Lee a aidé à construire un mouvement progressiste dans l’ouest de la Pennsylvanie

Lee est une progressiste dans le moule de nombreux membres de l’escouade : elle soutient des politiques plus ambitieuses, notamment Medicare-for-all, un Green New Deal et l’emballage de la Cour suprême. Elle a également mis l’accent sur ses propres expériences avec des problèmes tels que la pollution de l’air et la nécessité d’un changement systémique afin de promouvoir la justice environnementale.

Irwin, le principal concurrent de Lee, a adopté une position plus modérée et a souligné son engagement à travailler avec les dirigeants démocrates et à constituer de larges coalitions pour adopter une politique. La différence est évidente sur des sujets comme le climat : alors que Lee s’est concentré sur la promotion d’une transition vers les énergies renouvelables, par exemple, Irwin a été le seul candidat dans un récent débat à parler du rôle actuel du gaz naturel.

“À bien des égards, cette course finit par refléter bon nombre des mêmes affrontements qui sont visibles dans le reste du Parti démocrate”, a déclaré Tarah Williams, professeur de sciences politiques à l’Allegheny College. “Il y a une grande conversation entre les deux campagnes sur le degré de compromis nécessaire pour que la politique soit réalisée.”

La tension récente dans la course s’est concentrée sur des millions de dépenses extérieures en publicités politiques, y compris celles payées par le super PAC de l’AIPAC, un groupe pro-israélien soutenir Irwin. Le groupe affilié à l’AIPAC s’est dit préoccupé par le fait que Lee n’était pas assez favorable à Israël, ce qu’elle a repoussé, tout en défendant les remarques passées qu’elle a faites sur le traitement des Palestiniens par le pays.

Les publicités, qui ont été largement critiquées par les dirigeants locaux ainsi que par Sanders, remettent en question le soutien de Lee au président Joe Biden. Notamment, cependant, ils omettent le fait que Lee a fait campagne pour Biden aux élections générales.

En plus d’être la seule femme et élue à se présenter à cette primaire, Lee serait la première femme noire à représenter la Pennsylvanie au Congrès si elle était élue. Sa candidature s’appuie sur un mouvement progressiste en plein essor qu’elle a contribué à favoriser dans l’ouest de la Pennsylvanie.

“Il y a un mouvement là-bas dans le comté d’Allegheny pour abandonner la vieille garde du leadership qui est là depuis des décennies”, a déclaré le porte-parole des démocrates de la justice, Usamah Andrabi.

Lee pourrait aider à étendre le pouvoir progressiste au Congrès

Une victoire de Lee aiderait à accroître le pouvoir progressiste au Congrès, s’ajoutant aux récentes victoires de ce cycle et du dernier.

En plus de la victoire de Casar, l’avocate progressiste en immigration Jessica Cisneros a pu forcer le représentant Henry Cuellar à se présenter au 28e district du Congrès du Texas. Les démocrates de la justice ont également soutenu les organisateurs Kina Collins dans le septième district de l’Illinois, Rana Abdelhamid dans le 12e district de New York et Odessa Kelly dans le septième district du Tennessee lors des prochaines primaires.

Six nouveaux progressistes convaincus pourraient sérieusement renforcer l’influence des progressistes au Congrès. Ce mandat, les progressistes ont pu avoir plus d’influence étant donné la faible majorité des démocrates à la Chambre. Ils ont utilisé ce pouvoir pour faire pression pour des contrôles de relance plus étendus et pour négocier une législation plus agressive sur les médicaments sur ordonnance.

Si les républicains reprennent le contrôle de la Chambre, comme on s’y attend généralement, le pouvoir progressiste serait quelque peu diminué, car les démocrates ne contrôleraient plus l’agenda. Cependant, ils joueraient probablement un rôle clé dans la direction des messages anti-GOP des démocrates et aideraient également à contrer les enquêtes sur l’administration Biden. Dans le passé, les progressistes ont été parmi les premiers à faire pression pour la destitution de Trump et parmi les opposants les plus virulents à des politiques telles que les séparations familiales.

Avec un plus grand nombre, les progressistes seraient en mesure de monter des campagnes rhétoriques encore plus fortes pour repousser une maison contrôlée par le GOP. Ils seraient également en mesure de mettre plus de pression sur les chefs de parti pour qu’ils adoptent ce type de positions.

De nouveaux progressistes comme Lee pourraient également renforcer le sous-groupe de membres plus libéraux au sein du Progressive Caucus, connu sous le nom de Squad. Actuellement, l’équipe comprend les représentants Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ilhan Omar, Ayanna Pressley, Jamaal Bowman et Cori Bush. Si les six candidats de la justice démocrate remportent ce cycle, sa taille pourrait doubler, leur donnant plus d’influence en tant que bloc au sein d’un bloc.

À l’exception de Cisneros, les challengers se trouvent également dans des circonscriptions démocrates sûres, ce qui signifie qu’ils pourraient avoir un impact à long terme sur l’idéologie et les priorités du Parti démocrate s’ils sont réélus. “Plus le bloc est grand, plus le potentiel que vous avez d’avoir du poids au sein du Parti démocrate est grand, plus votre pouvoir de négociation est fort”, déclare Leah Greenberg, co-directrice exécutive du groupe de défense progressiste Indivisible.

Dans le passé, les membres de l’équipe se sont séparés de l’ensemble des membres du caucus progressiste. Lorsqu’un vote a eu lieu l’année dernière sur un projet de loi bipartisan sur les infrastructures qui l’a dissocié d’un vote sur un projet de loi sur les dépenses sociales plus large qui comprenait une réduction d’impôt pour les familles avec enfants et un financement pour lutter contre le changement climatique, par exemple, les six législateurs ont voté contre. Les progressistes espèrent que dans des situations similaires à l’avenir, ces six législateurs auront encore plus de compagnie.

«Je pense à toutes les communautés de Pennsylvanie qui n’ont pas vu le type de représentation que je cherche à apporter et à offrir – des gens qui valoriseront et élèveront vraiment les travailleurs pauvres, et les Noirs et les Bruns, et je reconnais qu’il y a une cohorte de personnes qui se sont déjà battues pour cela », a déclaré Lee dans une interview à MSNBC. “Et ce serait un honneur d’y participer.”