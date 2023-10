Dans la banlieue nord de New York, George Latimer, l’exécutif du comté de Westchester, envisage de défier le représentant Jamaal Bowman, qui a battu le farouchement pro-israélien président de la commission des affaires étrangères de la Chambre, Eliot Engel, en 2020.

Et les organisations progressistes se préparent à d’éventuels défis contre les représentantes Cori Bush du Missouri, Rashida Tlaib du Michigan et d’autres, financées par les poches profondes de l’AIPAC et d’autres groupes pro-israéliens.

« Ils ont dépensé une somme d’argent historique pour intervenir et essayer d’acheter des primaires en 2022 », a déclaré Usamah Andrabi, porte-parole des Justice Democrats, le groupe insurgé libéral qui a aidé à élire de nombreux progressistes désormais sur la liste des cibles principales. « Je pense que nous assisterons à un doublement ou à un triplement des pertes, car personne au sein de la direction démocrate n’essaie de les arrêter. »

Officiellement, l’AIPAC est pour l’instant neutre.

« Il y aura un temps pour l’action politique, mais pour le moment, notre priorité est de construire et de maintenir le soutien du Congrès à la lutte d’Israël pour démanteler définitivement le Hamas », a déclaré le porte-parole du groupe, Marshall Wittmann.

Mais les attaques de l’AIPAC ont déjà commencé. Répondre à un poste par M. Bowman vantant sa résolution « Cessez-le-feu maintenant », le groupe de lobbying l’a appelé « un stratagème transparent pour présenter Israël comme l’agresseur et permettre au Hamas de contrôler Gaza ». Frapper Mme Lee, AIPAC écrit le X“Enhardir un groupe qui massacre des Israéliens et utilise des Palestiniens comme boucliers humains ne parviendra jamais à la paix.”

Waleed Shahid, ancien leader des Démocrates de la Justice, a prédit que l’environnement actuel, dans lequel les dirigeants des deux partis, y compris le président Biden, sont alignés sur les dirigeants israéliens et la cause palestinienne est représentée par des manifestants dans les rues et sur les campus universitaires, allait céder. une mine de fonds pour les groupes pro-israéliens avant 2024. Il a suggéré qu’il pourrait y avoir une lutte « asymétrique » pendant les primaires.

“Je pense que nous sommes dans un environnement post-11 septembre où il y a beaucoup de peur de s’exprimer contre la guerre, et il pourrait y avoir des conséquences politiques électorales si nous ne nous alignons pas pour la cause de la guerre, comme ce fut le cas en 2002. ” il a dit.

Les démocrates progressistes comme Mme Lee doivent prendre en compte d’autres électeurs, notamment les Juifs progressistes qui restent à ses côtés. Avigail Oren, une professionnelle à but non lucratif de Pittsburgh, a déclaré que l’attaque de Tree of Life l’avait amenée à conclure que la sécurité des Juifs reposait sur celle de toutes les communautés vulnérables, en particulier celles ciblées par les suprémacistes blancs. Cela l’a poussée à œuvrer en faveur de l’élection de Mme Lee, a-t-elle déclaré, et son soutien à la députée « a été renforcé, non ébranlé » par les événements en Israël, qui, selon elle, ont souligné la nécessité d’une alliance arabo-juive-musulmane.

Mme Lee a déclaré que les Juifs représentaient « 10 % de notre district, mais nous avons également des électeurs musulmans, arabes et palestiniens qui ont peur pour leurs familles et leur vie ».