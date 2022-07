Summer Explore IVCC fixé le 13 juillet – Shaw Local

«Summer Explore IVCC» est de 13 h à 15 h le mercredi 13 juillet au Illinois Valley Community College. Les étudiants qui envisagent de s’inscrire cet automne sont fortement encouragés à y assister.

L’événement gratuit pour les étudiants et les parents commence par un panel d’étudiants et un accueil au Centre culturel Dr. Mary Margaret Weeg.

À 13 h 30, les professeurs et les doyens représentant les programmes de transfert et de carrière discuteront des majors, des conseillers seront disponibles et les étudiants, les professeurs et les doyens organiseront des visites des laboratoires et des salles de classe. Des t-shirts gratuits en édition limitée seront distribués et des bretzels torsadés Didoughs pourront être achetés.

Parmi les programmes et les départements qui devraient participer figurent la comptabilité, l’anatomie et la physiologie, la biologie, la technologie commerciale, les services d’orientation professionnelle, la chimie, la justice pénale, la conception assistée par ordinateur (CAO), l’électricité, l’électronique, l’aide financière, les ressources d’apprentissage, Microsoft Office Professional, les soins infirmiers, Ottawa Centre, « One Book, One College », Populations particulières, Student Government Association, Welding, Women in Technology and Workforce Development.

Inscrivez-vous sur www.ivcc.edu/explore ou appelez le 815-224-0439 pour plus d’informations. Le semestre d’automne commence le lundi 15 août.