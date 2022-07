Sumit Nagal revient dans l’équipe indienne de Coupe Davis, Divij Sharan abandonné

Jeudi, Sumit Nagal a fait son retour dans l’équipe indienne de la Coupe Davis pour le match aller du Groupe mondial I contre la Norvège, tandis que le spécialiste du double Divij Sharan a été abandonné après avoir pris du retard dans l’ordre hiérarchique.

Comme on pouvait s’y attendre, le joueur numéro un du pays en simple Ramkumar Ramanathan (classé 196), Prajnesh Gunneswaran (295), Sasikumar Mukund (431), Yuki Bhambri (571), l’exposant du double Rohan Bopanna (21) ont été nommés dans l’équipe en tant que Nandan Bal- Le comité de sélection dirigé a choisi quatre joueurs spécialisés en simple.

Arjun Kadhe (519) et Sidharth Rawat (566) sont classés au-dessus de Yuki mais si le joueur de Delhi devait utiliser son classement protégé, il serait dans le top 100. Et en passant par la classe de Yuki, cela n’a de sens que d’avoir un joueur de son calibre sur le côté.

Sur les six joueurs, un serait nommé réserve par le capitaine Rohit Rajpal après avoir évalué les conditions en Norvège et ce sera une unité de cinq membres qui concourra les 16 et 17 septembre.

Très probablement, Sasikumar, qui joue encore un match nul en Coupe Davis, sera un joueur de réserve.

Sumit Nagal, qui a subi une opération à la hanche en novembre 2021, a commencé à concourir sur le circuit à partir d’avril de cette année. En huit tournois cette saison, Nagal a remporté quatre matchs.

Le joueur de 24 ans de l’Haryana a joué pour la dernière fois en Coupe Davis contre la Croatie en mars 2021 et a raté les matches suivants contre la Finlande (septembre 2021) et le Danemark (mars 2022).

« Les tribunaux devraient être lents en Norvège, alors Sumit entre en jeu là-bas. Les courts lents conviennent au style de jeu de Sumit. Si les tribunaux sont plus rapides, nous avons l’option de Yuki et Ramkumar. Nous devons donc avoir quatre joueurs en simple sur le côté », a déclaré Nandan Bal à PTI.

« Ramkumar et Yuki jouent également en double et se portent bien. Il n’y avait donc pas de place pour Divij Sharan sur le côté cette fois. Il n’intervient qu’en tant que spécialiste du double et ces gars-là peuvent jouer à la fois en simple et en double », a-t-il déclaré.

Divij a perdu sa place dans le top 100 du double. Il est maintenant classé 196e et il y a sept joueurs indiens classés au-dessus de lui, à l’exception de Rohan Bopanna, le mieux classé.

Ce sera la première fois que l’Inde et la Norvège s’affronteront en Coupe Davis.

L’Inde avait blanchi le Danemark 4-0 à New Delhi lors des barrages du groupe mondial en mars de cette année.

