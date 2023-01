Sumit Nagal et Arjun Kadhe ont remis des jokers avant le premier match

Les joueurs de tennis indiens Sumit Nagal et Arjun Kadhe ont reçu vendredi des wildcards respectivement dans le tableau principal du simple et du double lors de la cinquième édition du Tata Open Maharashtra, qui débute samedi au stade Balewadi.

Les qualifications du seul événement ATP 250 d’Asie du Sud auront lieu samedi et dimanche tandis que le tableau principal se jouera du 2 au 7 janvier.

Nagal, 25 ans, est le deuxième participant au tableau principal du simple après Mukund Sasikumar. Nagal a participé aux qualifications de l’Open de France et de l’US Open plus tôt cette année et a également atteint les quarts de finale de l’événement ATP Challenger en Allemagne en août.

Le champ des simples verra 17 des 100 meilleurs joueurs, dont le numéro 17 mondial Marin Cilic.

“C’est la semaine la plus heureuse (de l’année) pour les joueurs de tennis indiens car c’est le plus grand tournoi de tennis que nous ayons en Inde et nous avons tous la chance de jouer. Merci à tous de m’avoir donné l’opportunité de jouer ici”, a déclaré Nagal dans un communiqué de presse.

Kadhe, né à Pune, jouera aux côtés du Brésilien Fernando Romboli. Jouant ensemble, le duo a terminé deuxième de l’événement ATP Challenger en Turquie en septembre.

“Je suis convaincu qu’un tournoi de cette ampleur n’est tout simplement pas possible sans un solide soutien du gouvernement et nous avons la chance d’obtenir ce soutien. Le tournoi de l’année dernière a été bien apprécié par l’ATP car nous l’avons mené sans aucun problème malgré les défis de Covid-19.

Nous avons l’un des meilleurs terrains cette année et de nombreux joueurs ont décidé de revenir encore et encore à Pune et cela devient leur destination préférée. Nous continuons à développer ce tournoi chaque année”, a déclaré Prashant Sutar, directeur du tournoi de Tata Open Maharashtra et président de la Maharashtra State Lawn Tennis Association.

Rajeev Ram et Joe Salisbury, trois fois champions du Grand Chelem, et Bopanna, double championne, seront parmi les principales attractions en double.

Le Tata Open Maharashtra sera organisé par la Maharashtra State Lawn Tennis Association en association avec le gouvernement du Maharashtra pour la cinquième année à Pune, a-t-on annoncé vendredi.

