Le PCI a déclaré dans la lettre que des mesures de conformité COVID-19 ont été mises en œuvre pour la sécurité des athlètes, des membres du personnel technique, professionnel et autres. « Aucun spectateur n’a été autorisé, aucune cérémonie d’ouverture / de clôture n’est en cours, des minibus séparés (11) ont été fournis pour le transport local, des toilettes séparées (10) ont été aménagées », a indiqué le PCI. «Un certain nombre de tentes largement dispersées ont été approvisionnées, des bouteilles désinfectées ont été disposées, les événements de piste sont dispersés, des événements sont organisés sur deux sites pour réduire l’exposition et assurer la dispersion, des tests COVID aléatoires effectués par les responsables municipaux.» En ce qui concerne l’accessibilité des para-athlètes aux zones de compétition, le PCI a déclaré que toutes les dispositions étaient en place et que tout le stade (Kantiveerva) était accessible.

Les athlètes de la catégorie F44 ont des amputations de jambe ou une fonction réduite dans une ou les deux jambes, et ils concourent sans prothèse. Pendant ce temps, le Comité paralympique indien (PCI) a répondu à l’Autorité des sports de l’Inde (SAI) qui a demandé un rapport après avoir découvert que les installations du championnat n’étaient pas adaptées aux fauteuils roulants et que les protocoles COVID-19 n’étaient pas non plus respectés. ».

